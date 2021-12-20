Участник 'Холостячки' Роман Свечкоренко сломал руку во время 'трэша'. Его увезла полиция

Финалист второго сезона шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко показал поклонникам, как эмоционально провел вечер воскресенья: вместе с украинским актером и блогером Богданом Шелудяком он попал в полицию. Позже мужчина поделился, что во время инцидента, подробности которого он раскрывать пока не хочет, сломал руку.

Об этом Роман рассказал подписчикам в своих Instagram-stories. Психолог отметил, что катался вместе с другом на катке в центре Киева и культурно отдыхал в заведении, после чего начался "трэш".

"Вот так прошел мой вечер", – написал экс-участник романтического реалити и показал руку в гипсе.

Фанаты предположили, что Свечкоренко мог заработать перелом во время неудачного выполнения элементов фигурного катания, однако блогер отмел эту версию. По словам Романа, он хотел весело провести время с Богданом Шелудяком, однако, по всей видимости, у мужчин завязался с кем-то конфликт.

Видео дня

На одном из видео психолог показал, как к нему подъезжает полицейская машина, а на фоне продолжаются споры между блогерами и их оппонентом.

"Вот сейчас посмотрим, кто прав, а кто виноват", – слышны комментарии Шелудяка и неизвестного мужчины.

Свечкоренко не стал раскрывать всех подробностей, пообещав сделать это позже.

"Не могу сказать, что вчера был приятный вечер у нас с Бодей. Хотели просто весело провести время. Как минимум хорошо, что сломана не правая рука. Было бы неудобно с вами коммуницировать – держать телефон. Не спрашивайте, что вчера происходило. Это какой-то трэш", – подытожил Роман.

Отметим, что Свечкоренко и Шелудько снялись в совместном фильме "Любовь и блогеры", в котором Роман исполнил главную роль. Премьера запланирована на 20 января 2022 года. Возможно, "трэшем" с полицией и переломом инфлюенсеры решили подогреть интерес аудитории к кинокартине.

Коротко о знаменитости:

Роман Свечкоренко – 32-летний психолог и блогер из Киева.

Считает себя гуру женского счастья, поднимает в своем блоге темы осознанности и саморазвития. Сейчас у него более 960 000 подписчиков.

Боролся за сердце певицы Златы Огневич в финале шоу "Холостячка", однако так и не смог одержать победу. Во время участия в реалити Роман еще не развелся со своей бывшей супругой.

Ранее OBOZREVATEL писал что Злата Огневич и участник второго сезона "Холостячки" Макс Тарапата рассказали о том, какие отношения связывают их после окончания шоу. Поклонники надеются, что у пары может быть роман.