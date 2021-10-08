Внезапное возвращение фаворита и минус два участника: как прошел четвертый выпуск шоу "Холостячка-2"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Шоу
5 минут
3,0 т.
Холостячка-2

На телеканале СТБ в пятницу, 8 октября, в 19:00 прошел четвертый выпуск шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич. Украинская певица попрощалась с двумя участниками, но на съемки вернулся конкурсант Александр Борзенко.

До этого этапа дошло 12 мужчин, которые пытались построить отношения с "холостячкой". Осталось 11 конкурсантов. OBOZREVATEL следил за самыми значимыми и интересными событиями шоу онлайн (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Участники, которые дошли до четвертого выпуска
Видео дня
Правила проекта

Главная интрига шоу "Холостячка-2" – кому из участников удастся заинтересовать, наладить контакт и покорить главную героиню, и кого из претендентов на руку и сердце в итоге выберет Злата Огневич.

В каждом выпуске она общается с мужчинами, ходит на парные или же групповые свидания. Женщина должна понять, как на самом деле к ней относиться тот или иной участник и подходят ли они друг другу. Обычно во время церемонии роз проект покидает один человек, но бывают и исключения.

В конце останутся два финалиста, на которых ждет знакомство с родителями. Только после этого "холостячка" сделает свой главный выбор в шоу.

Главная героиня шоу Злата Огневич
Все подробности нового выпуска "Холостячки-2"

Шоу началось с внезапного возвращения участника Александра Борзенко. Мужчина работает в полиции и был вынужден срочно вернуться к выполнению обязанностей.

Первое свидание Злата провела именно с ним. Мужчина решил познакомить главную героиню поближе со своей работой и даже примерял на нее пластиковые стяжки и наручники. Также он обучил звезду приемам самообороны и показал, как происходит спецоперация с участием ТОР.

Певица призналась – она соскучилась по Саше, но ей будет психологически сложно каждый день отправлять своего потенциального парня на такую опасную работу.

Встреча закончилась романтическим ужином. Уже во время свидания участник получил розу – это означает, что он продолжит свое участие в шоу.

Первое свидание четвертого выпуска
Свидание Златы и Саши

Далее "холостячка" встретилась сразу с двумя мужчинами – Васко Младеновым и Романом Свечкоренко. Компания отправилась в театр теней, где вместе разыграла небольшую сценку.

Злата сказала, что танцевать ей было более комфортно с Ромой. У него была возможность поцеловать женщину и он сделал это, но только в щечку.

Артистка также пообщалась с конкурсантами в более спокойной обстановке. Оба подарили девушке подарки: Роман теплый плед, а Васко блокнотик и собственный стих. Вручение розы "холостячка" отложила на вечер талантов.

Парное свидание
Четвертый выпуск второго сезона "Холостячки"

Главная героиня программы пригласила на третье индивидуальное свидание шоу Богдана Коломейко. К паре решил присоединиться Максим Тарапата, воспользовавшись своим бонусом.

День прошел экстремально – компания занималась электро-серфингом. Когда Злата упала в воду, то запаниковала. Позже она призналась о личной трагедииее брат утонул в шестилетнем возрасте, и на такое свидание она пошла, чтобы перебороть страх.

Максим Тарапата, Богдан Коломейко и Злата Огневич
Свидание со Златой

Розу получил Максим, а вот Богдана "холостячка" отправила домой. Она ожидала, что мужчина поможет ей выбраться из воды, а также будет уделять больше внимания.

Богдан Коломейко выбыл из проекта

На следующий день оставшиеся участники отправились на шоу талантов в стиле кабаре.

Там Злата вручила розы Роману Свечкоренко, а также Андрею Задворному. Отметим, что героиня подарила мужчинам страстный танец, который безумно понравился участникам.

Шоу талантов

На церемонии роз только четыре конкурсанта не волновались. Злата перед финалом выпуска заявила: она сделала выбор, ей трудно расставаться с этим человеком, но будущего с ним она не видит.

Злата в конце четвертого выпуска выбрала шикарное платье
Церемония роз

В итоге без розы остался Власко Младенов. Как заявила певица, общались они хорошо, но это были больше похоже на дружеские отношения, чем романтические. Выйти из френдзоны мужчине не удалось.

Власко покинул проект

Коротко о главной героине:

  • Заслуженной артистке Автономной Республики Крым Злате Огневич 35 лет. Настоящее ее имя – Инна Бордюг.

  • В 2013 году она представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение".

  • Год проработала в Верховной Раде как народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре 2015-го на заседании объявила, что хочет сдать мандат.

Шоу транслируется в эфире телеканала СТБ

Как писал OBOZREVATEL, Злата Огневич перед стартом второго сезона шоу "Холостячка" рассказала: предыдущие ее отношения закончились год назад и она восприняла это очень болезненно. Звезде даже пришлось посещать психотерапевта, но теперь она готова начать новый этап своей жизни.

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