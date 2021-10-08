Внезапное возвращение фаворита и минус два участника: как прошел четвертый выпуск шоу "Холостячка-2"

На телеканале СТБ в пятницу, 8 октября, в 19:00 прошел четвертый выпуск шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич. Украинская певица попрощалась с двумя участниками, но на съемки вернулся конкурсант Александр Борзенко.

До этого этапа дошло 12 мужчин, которые пытались построить отношения с "холостячкой". Осталось 11 конкурсантов. OBOZREVATEL следил за самыми значимыми и интересными событиями шоу онлайн (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Главная интрига шоу "Холостячка-2" – кому из участников удастся заинтересовать, наладить контакт и покорить главную героиню, и кого из претендентов на руку и сердце в итоге выберет Злата Огневич.

В каждом выпуске она общается с мужчинами, ходит на парные или же групповые свидания. Женщина должна понять, как на самом деле к ней относиться тот или иной участник и подходят ли они друг другу. Обычно во время церемонии роз проект покидает один человек, но бывают и исключения.

В конце останутся два финалиста, на которых ждет знакомство с родителями. Только после этого "холостячка" сделает свой главный выбор в шоу.

Шоу началось с внезапного возвращения участника – Александра Борзенко. Мужчина работает в полиции и был вынужден срочно вернуться к выполнению обязанностей.

Первое свидание Злата провела именно с ним. Мужчина решил познакомить главную героиню поближе со своей работой и даже примерял на нее пластиковые стяжки и наручники. Также он обучил звезду приемам самообороны и показал, как происходит спецоперация с участием ТОР.

Певица призналась – она соскучилась по Саше, но ей будет психологически сложно каждый день отправлять своего потенциального парня на такую опасную работу.

Встреча закончилась романтическим ужином. Уже во время свидания участник получил розу – это означает, что он продолжит свое участие в шоу.

Далее "холостячка" встретилась сразу с двумя мужчинами – Васко Младеновым и Романом Свечкоренко. Компания отправилась в театр теней, где вместе разыграла небольшую сценку.

Злата сказала, что танцевать ей было более комфортно с Ромой. У него была возможность поцеловать женщину и он сделал это, но только в щечку.

Артистка также пообщалась с конкурсантами в более спокойной обстановке. Оба подарили девушке подарки: Роман теплый плед, а Васко блокнотик и собственный стих. Вручение розы "холостячка" отложила на вечер талантов.

Главная героиня программы пригласила на третье индивидуальное свидание шоу Богдана Коломейко. К паре решил присоединиться Максим Тарапата, воспользовавшись своим бонусом.

День прошел экстремально – компания занималась электро-серфингом. Когда Злата упала в воду, то запаниковала. Позже она призналась о личной трагедии – ее брат утонул в шестилетнем возрасте, и на такое свидание она пошла, чтобы перебороть страх.

Розу получил Максим, а вот Богдана "холостячка" отправила домой. Она ожидала, что мужчина поможет ей выбраться из воды, а также будет уделять больше внимания.

На следующий день оставшиеся участники отправились на шоу талантов в стиле кабаре.

Там Злата вручила розы Роману Свечкоренко, а также Андрею Задворному. Отметим, что героиня подарила мужчинам страстный танец, который безумно понравился участникам.

На церемонии роз только четыре конкурсанта не волновались. Злата перед финалом выпуска заявила: она сделала выбор, ей трудно расставаться с этим человеком, но будущего с ним она не видит.

В итоге без розы остался Власко Младенов. Как заявила певица, общались они хорошо, но это были больше похоже на дружеские отношения, чем романтические. Выйти из френдзоны мужчине не удалось.

Коротко о главной героине:

Заслуженной артистке Автономной Республики Крым Злате Огневич 35 лет. Настоящее ее имя – Инна Бордюг.

В 2013 году она представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение".

Год проработала в Верховной Раде как народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре 2015-го на заседании объявила, что хочет сдать мандат.

Как писал OBOZREVATEL, Злата Огневич перед стартом второго сезона шоу "Холостячка" рассказала: предыдущие ее отношения закончились год назад и она восприняла это очень болезненно. Звезде даже пришлось посещать психотерапевта, но теперь она готова начать новый этап своей жизни.