Стало известно, кто будет новой "Холостячкой" во втором сезоне шоу

После романтического реалити "Холостячка" с Ксенией Мишиной в главной роли зрители скорее хотели узнать имя главной героини второго сезона. Так, в четверг, 29 апреля тайна была раскрыта – это певица Злата Огневич.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время эфира шоу "Как выйти замуж?" на канале СТБ (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сама артистка призналась, что решилась на подобный эксперимент, потому что готова к кардинальным изменениям в своей жизни. Она добавила, что уже больше года у нее не было отношений.

"Когда-то давно я встречалась с парнем. В самом начале я его предупредила, что буду часто пропадать на съемках. Однако вскоре он поставил меня перед выбором: либо отношения, либо – карьера. После этого разрыва у меня была большая пауза.

Через некоторое время я познакомилась с другим мужчиной, который мне безумно понравился. Но он постоянно видел во мне недостатки: то животик появился, то одевалась не так. Наши отношения были разрушены из-за множества причин…", – сказала знаменитость.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто покинул шоу "Холостяк-11" в восьмом выпуске. Главный герой Михаил Заливако попрощался с участницей Таней.