"Холостячка-2": кто покинул шоу в четвертом выпуске

В четвертом выпуске популярного шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич в пятницу, 8 октября, выбыло сразу два участника – Богдан Коломейко и Власко Младенов. Они потеряли свой шанс завоевать сердце украинской певицы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира программы на телеканале СТБ. Все детали выпуска можно найти в нашем материале по ссылке (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Богдану Коломейко 33 года, проживает он в Киеве. Этот участник покинул программу еще до церемонии роз, сразу после свидания со Златой.

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Он должен был провести время с "холостячкой" один, но присоединился его конкурент Максим Тарапата, воспользовавшись своим бонусом. В итоге последний и получил розу, а Богдан поехал домой.

Коломейко в течение шести лет владеет компанией, которая занимается мониторингом цен продуктов ритейла Украины.

Мужчина был женат. С экс-возлюбленной он познакомился во время игры в "Мафию" и уже через три месяца сделал ей предложение. Коломейко утверждает, что его бывшая жена любила выяснять отношения, а он пытался сохранить их.

Своими увлечениями Богдан назвал путешествия, верховую езду, но признался, что много времени уделяет работе.

Васко Младенов покинул шоу на церемонии роз. Мужчина родом из Софии (Болгария), ему 31 год.

Злата призналась, что ей было приятно общаться с Васко, но это было скорее дружески. Романтических отношений паре построить не удалось.

Младенов – профессиональный теннисист, который достиг успеха уже в 16 лет. Является постоянным участником мировых турниров, трехкратным чемпионом Болгарии и 17-кратным победителем ITF.

Работал официальным спарринг-партнером первой ракетки мира Новака Джоковича. Обыграл третью ракетку мира Даниила Медведева. Мужчина не только продолжает активно выступать, но и развивает тренерскую карьеру.

Также занимается музыкой, выступает в клубах. Выпустил три реп-альбома и несколько синглов, которые есть на всех музыкальных платформах.

Увлечениями Васко назвал видеоигры, стихи и еще один вид спорта – футбол.

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