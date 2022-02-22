"Убийцам там не место!" Украинцы потребовали снять Россию с Евровидения-2022

Пользователи социальных сетей призвали организаторов Евровидения-2022 отстранить Россию от участия в песенном конкурсе. Причиной называется агрессия страны против Украины и то, что "убийцам не место" на престижном международном состязании.

Соответствующие посты начали появляться в Instagram и Twitter. Они распространяются с хэштегом #EurovisionWithoutRussia ("Евровидение без России"). Как пояснил украинский фан-аккаунт под названием eurovision.ua, указанный конкурс был создан после Второй мировой войны с целью объединения всех стран Европы.

"Сейчас мы наблюдаем, как одна из стран-участниц уже восемь лет угрожает территориальной целостности Украины. Особенно сейчас. Это недопустимо", – сказано в сообщении.

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Сообщество еврофанов призвало неравнодушных делиться своим мнением с использованием хэштега #EurovisionWithoutRussia. "Мы не можем стоять в стороне", – написали авторы поста.

Интернет-пользователи подхватили акцию. Многие указали, что сейчас Евровидение – не самый актуальный и важный вопрос, но он тоже имеет значение.

"Убийцам не место в никаких конкурсах", "Ну, не отключение от SWIFT, но можно начать поддерживать", "Никаких прав тем, кто выходит за их границы", – пишут в сети.

Напомним:

Евровидение-2022 состоится в Турине (Италия) . Первый полуфинал международного этапа конкурса назначен на 10 мая, второй – на 12 мая. Финал 66-х песенных соревнований должен состояться 14 мая 2022-го .

В конкурсе Евровидение в этом году анонсировано участие 41 страны мира. С полным списком можно ознакомиться здесь. О том, кто будет ведущими конкурса, читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, 22 февраля стало известно, что серебряные призеры украинского национального отбора KALUSH Orchestra будут участвовать в международном конкурсе Евровидение в Турине. Документы с "Суспільним" группа подписала после пяти дней подготовки.