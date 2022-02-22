"Убийцам там не место!" Украинцы потребовали снять Россию с Евровидения-2022

Дарья Дурова
Шоу
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Евровидение без России
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Пользователи социальных сетей призвали организаторов Евровидения-2022 отстранить Россию от участия в песенном конкурсе. Причиной называется агрессия страны против Украины и то, что "убийцам не место" на престижном международном состязании.

Соответствующие посты начали появляться в Instagram и Twitter. Они распространяются с хэштегом #EurovisionWithoutRussia ("Евровидение без России"). Как пояснил украинский фан-аккаунт под названием eurovision.ua, указанный конкурс был создан после Второй мировой войны с целью объединения всех стран Европы.

"Сейчас мы наблюдаем, как одна из стран-участниц уже восемь лет угрожает территориальной целостности Украины. Особенно сейчас. Это недопустимо", – сказано в сообщении.

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Сообщество еврофанов призвало неравнодушных делиться своим мнением с использованием хэштега #EurovisionWithoutRussia. "Мы не можем стоять в стороне", – написали авторы поста.

Пост украинского фан-аккаунта Евровидения

Интернет-пользователи подхватили акцию. Многие указали, что сейчас Евровидение – не самый актуальный и важный вопрос, но он тоже имеет значение.

"Убийцам не место в никаких конкурсах", "Ну, не отключение от SWIFT, но можно начать поддерживать", "Никаких прав тем, кто выходит за их границы", – пишут в сети.

Пользователи потребовали, чтобы РФ не участвовала в Евровидении
В соцсетях поддержали идею
В сети выступили за дисквалификацию России
Многие интернет-пользователи поддержали инициативу
Посты под хэштегом #EurovisionWithoutRussia
Интернет-акция #EurovisionWithoutRussia
Украинцы против, чтобы РФ участвовала в песенном конкурсе
Агрессора хотят дисквалифицировать
Интернет-пользователи подхватили акцию
Фан-аккаунты призывают поддержать "бойкот"
Сообщение в соцсети, призывающее запретить участие РФ в Евровидении

Напомним:

  • Евровидение-2022 состоится в Турине (Италия). Первый полуфинал международного этапа конкурса назначен на 10 мая, второй – на 12 мая. Финал 66-х песенных соревнований должен состояться 14 мая 2022-го.

  • В конкурсе Евровидение в этом году анонсировано участие 41 страны мира. С полным списком можно ознакомиться здесь. О том, кто будет ведущими конкурса, читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, 22 февраля стало известно, что серебряные призеры украинского национального отбора KALUSH Orchestra будут участвовать в международном конкурсе Евровидение в Турине. Документы с "Суспільним" группа подписала после пяти дней подготовки.

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