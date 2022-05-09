Евровидение 2022 года: все участники первого полуфинала. Видео

10 мая в Турине (Италия) пройдет первый полуфинал 66-го международного песенного конкурса Евровидение-2022. Во вторник на сцену выйдут представители 17 стран и будут бороться за возможность прохождения в финал. Среди них и украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra, который выступит со своим треком Stefania под шестым номером.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с перечнем первых полуфиналистов, а также узнать, как зрителям проголосовать за своего фаворита. Посмотреть на выступления участников можно будет на телеканале UA:КУЛЬТУРА и на диджитал-платформах Суспільного мовлення завтра в 22:00 по киевскому времени.

1. Ронела Хаяти – Sekret (Албания). Честь открывать грандиозное шоу выпала албанской вокалистке. Букмекеры прогнозируют ей 25 место.

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2. Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвия). Яркий коллектив из Риги обещает покорить жюри и зрителей зажигательным треком. А вот аналитики не сильно уверены в успехе команды, поскольку ставят их на 27 место.

3. Monika Liu – Sentimentai (Литва). 32-летняя певица из Вильнюса, по прогнозам букмекеров, может занять одно из последних мест – 39.

4. Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария). У четвертого по счету конкурсанта шансов на победу, если полагаться на предположения критиков, тоже немного. Музыканту сулят 22 место.

5. LPS – Disko (Словения). Группа подростков споет композицию о реальной несчастной любви фронтмена – любимая бросила его на дискотеке. Словению букмекеры поставили на 38 место.

6. Kalush Orchestra – Stefania (Украина). Представители нашей страны выйдут на сцену шестыми и презентуют рэп в этническом стиле о маме солиста Олега Псюка. Коэффициент победы украинцев на конкурсе– 48%.

7. Intelligent Music Project – Intention (Болгария). Коллектив из Софии занимает в списке букмекеров 37 место, а в первом полуфинале он выступит под седьмым номером.

8. S10 – De Diepte (Нидерланды). А вот у 21-летней нидерландской вокалистки есть все шансы попасть в десятку лидеров. Аналитики ставят участницу на 9 место.

9. Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова). Эксцентричный трек коллектива из Кишинева наверняка сумеет развеселить публику. Эксперты же ставят музыкантов на 24 место.

10. MARO – Saudade Saudade (Португалия). Под номером 10 на сцену вокального конкурса выйдет певица из Лиссабона. По мнению букмекеров исполнительница заслуживает на 12 место.

11. Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватия). 26 место от музыкальных аналитиков у представительницы Хорватии.

12. REDDI – The Show (Дания). Датско-шведский женский квартет надолго запомнится слушателям своим непринужденным винтажным вайбом. 34 место в рейтинге букмекеров.

13. LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрия). Яркому дуэту прогнозируют 30 место.

14. Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия). Трио родных сестер из Рейкьявика подарит слушателям нежную композицию под гитару. Музыкальные критики сулят им 33 место.

15. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция). 25-летняя певица выйдет на сцену Евровидения в Турине под номером 15. Букмекеры уверены, что девушка займет 6 место.

16. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия). Самая загадочная группа конкурса в масках желтых волков, под которыми неизвестно кто скрывается, стоит на 8 месте в рейтинге букмекеров.

17. Rosa Linn – Snap (Армения). 21-летняя армянская исполнительница 10 мая выйдет на сцену Евровидения последней. Аналитики прогнозируют ей 19 место.

Чтобы отдать свой голос за понравившегося участника, необходимо отправить SMS-сообщение на номер 7576 с кодом (порядковым номером выступления) своего фаворита. Информация о голосовании появится во время трансляции эфира. Голосовать за Kalush Orchestra украинцы не смогут.

Второй полуфинал состоится в четверг, 12 мая, также в 22:00 по киевскому времени. На сцену выйдут представители 18 стран. Финал запланирован на 14 мая.

Посмотреть фрагменты выступлений всех участников Евровидения-2022 можно в видео:

Как писал OBOZREVATEL ранее, 8 мая в Турине (Италия) торжественно открыли международный песенный конкурс Евровидение-2022. Для участников церемония стала возможностью запомниться еврофанам не только своим вокалом и треками, но и эффектными образами. Самые эпатажные наряды – смотрите в нашем материале.