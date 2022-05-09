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Королевский шлейф, цветочная борода и маски волков: как выглядели самые эпатажные образы на церемонии открытия Евровидения-2022

Анна Кравчук
Мода
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Королевский шлейф, цветочная борода и маски волков: как выглядели самые эпатажные образы на церемонии открытия Евровидения-2022

8 мая в Турине (Италия) торжественно открыли международный песенный конкурс Евровидение-2022. Для участников церемония стала возможностью запомниться еврофанам не только своим вокалом и треками, но и эффектными образами.

На бирюзовой ковровой дорожке в этом году встретились ценители роскошных длинных шлейфов, сторонники сдержанной классики и эпатажные провокаторы. OBOZREVATEL собрал самые яркие наряды конкурсантов, по мнению редакции.

Фанат помпезного шика из Австралии Шелдон Райли сумел привлечь внимание публики своим образом "снежной королевы". 23-летний вокалист позировал перед папарацци в белоснежном костюме с камербандом в жемчуге и стразах и ботильонах на каблуке, демонстрируя фотографам фактурные украшения на руках. Изюминкой лука стала пышная королевская накидка. К слову, букмекеры прогнозируют, что австралиец займет в финале 13 место.

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Шелдон Райли

Более скромный, но не менее эпатажный наряд выбрал представитель Италии Mahmood. Он надел черный пиджак на голый торс и широкие брюки лавандового цвета. Его партнер по дуэту Blanco появился в образе total black. Музыканты являются основными конкурентами украинского рэп-коллектива Kalush Orchestra на Евровидении. Ранее аналитики ставили итальянцев на первое место. Сейчас сместили на второе, однако их шансы на победу очень велики.

Mahmood & Blanco

"Голым" платьем запомнилась представительница Швеции Корнелия Джейкобс, которой букмекеры пророчат 4 место. Певица показала на бирюзовой дорожке прелести своей безупречной фигуры.

Корнелия Джейкобс

Главная интрига Евровидения-2022 – это норвежский дуэт Subwoolfer. Исполнители носят желтые маски волков и называют себя "Кот" и "Джим". Кто прячется под костюмами – неизвестно. Загадочность группы букмекеры оценили на шестое место.

Subwoolfer

Обладательница самого длинного шлейфа вечера – яркая певица Шанель из Испании. Свой огненный темперамент вокалистка подчеркнула коротким платьем и пышной накидкой, которую приходилось носить помощникам. Испанская исполнительница закрывает пятерку лидеров, по мнению аналитиков. Стоит отметить, что в финале от конкурсантки можно рассчитывать на грандиозное шоу, поскольку постановщик ее номера – американский хореограф Кайл Ханагами, который работал со звездами Дженнифер Лопес и Бритни Спирс.

Шанель

Грузинская прогрессив-рок-группа Circus Mircus запомнилась аудитории своими пиратскими костюмами, а солист коллектива – "цветочной" бородой. И хотя букмекеры не оценили экспериментальную музыку грузин, поставив их аж на 29 место, публика еще долго будет вспоминать необычные образы артистов.

Circus Mircus

Незамысловатый серебристый костюм, роскошные длинные локоны и обаятельная борода стали визитной карточкой известного британского блогера-вокалиста Сэма Райдера. Он хорошо знаком публике как кавер-исполнитель из TikTok. По мнению букмекеров, с голосом конкурсанта у Великобритании есть все шансы забрать заслуженную "бронзу".

Сэм Райдер

Где, когда и в котором часу смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – узнайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на торжественной церемонии открытия Евровидения-2022 делегацию из Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra – встречали овациями. Украинские музыканты вышли на публику под сингл Stefania шестыми по счету. Именно под таким номером группа выступит в первом полуфинале уже в этот вторник, 10 мая. В каких образах были украинцы – читайте по ссылке.