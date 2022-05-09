Королевский шлейф, цветочная борода и маски волков: как выглядели самые эпатажные образы на церемонии открытия Евровидения-2022

8 мая в Турине (Италия) торжественно открыли международный песенный конкурс Евровидение-2022. Для участников церемония стала возможностью запомниться еврофанам не только своим вокалом и треками, но и эффектными образами.

На бирюзовой ковровой дорожке в этом году встретились ценители роскошных длинных шлейфов, сторонники сдержанной классики и эпатажные провокаторы. OBOZREVATEL собрал самые яркие наряды конкурсантов, по мнению редакции.

Фанат помпезного шика из Австралии Шелдон Райли сумел привлечь внимание публики своим образом "снежной королевы". 23-летний вокалист позировал перед папарацци в белоснежном костюме с камербандом в жемчуге и стразах и ботильонах на каблуке, демонстрируя фотографам фактурные украшения на руках. Изюминкой лука стала пышная королевская накидка. К слову, букмекеры прогнозируют, что австралиец займет в финале 13 место.

Видео дня

Более скромный, но не менее эпатажный наряд выбрал представитель Италии Mahmood. Он надел черный пиджак на голый торс и широкие брюки лавандового цвета. Его партнер по дуэту Blanco появился в образе total black. Музыканты являются основными конкурентами украинского рэп-коллектива Kalush Orchestra на Евровидении. Ранее аналитики ставили итальянцев на первое место. Сейчас сместили на второе, однако их шансы на победу очень велики.

"Голым" платьем запомнилась представительница Швеции Корнелия Джейкобс, которой букмекеры пророчат 4 место. Певица показала на бирюзовой дорожке прелести своей безупречной фигуры.

Главная интрига Евровидения-2022 – это норвежский дуэт Subwoolfer. Исполнители носят желтые маски волков и называют себя "Кот" и "Джим". Кто прячется под костюмами – неизвестно. Загадочность группы букмекеры оценили на шестое место.

Обладательница самого длинного шлейфа вечера – яркая певица Шанель из Испании. Свой огненный темперамент вокалистка подчеркнула коротким платьем и пышной накидкой, которую приходилось носить помощникам. Испанская исполнительница закрывает пятерку лидеров, по мнению аналитиков. Стоит отметить, что в финале от конкурсантки можно рассчитывать на грандиозное шоу, поскольку постановщик ее номера – американский хореограф Кайл Ханагами, который работал со звездами Дженнифер Лопес и Бритни Спирс.

Грузинская прогрессив-рок-группа Circus Mircus запомнилась аудитории своими пиратскими костюмами, а солист коллектива – "цветочной" бородой. И хотя букмекеры не оценили экспериментальную музыку грузин, поставив их аж на 29 место, публика еще долго будет вспоминать необычные образы артистов.

Незамысловатый серебристый костюм, роскошные длинные локоны и обаятельная борода стали визитной карточкой известного британского блогера-вокалиста Сэма Райдера. Он хорошо знаком публике как кавер-исполнитель из TikTok. По мнению букмекеров, с голосом конкурсанта у Великобритании есть все шансы забрать заслуженную "бронзу".

Где, когда и в котором часу смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – узнайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на торжественной церемонии открытия Евровидения-2022 делегацию из Украины – рэп-коллектив Kalush Orchestra – встречали овациями. Украинские музыканты вышли на публику под сингл Stefania шестыми по счету. Именно под таким номером группа выступит в первом полуфинале уже в этот вторник, 10 мая. В каких образах были украинцы – читайте по ссылке.