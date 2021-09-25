'Співають всі': судьи в слезах выбрали финалистов 5 выпуска. Подробности и фото

В субботу, 25 сентября, на телеканале Украина вышел 5 выпуск талант-шоу "Співають всі", где 9 конкурсантов соревновались за право выйти в финал. В финал шоу прошли с первого места Эскен Зову и драматически – группа "Liberty".

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира. 5 выпуск выдался насыщенным на яскравы выступления (посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Абсолютным лидером, который пришел в финал шоу стал 39-летний крымчанин Эскен Зову со Львова. Вся сотня судей поднялась во время исполнения песни "Proud Mary" Тины Тернер и он получил 100 баллов.

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Участник рассказал, что выбрал именно эту всемирноизвестную песню, так как ее не очень часто выполняют на различных шоу и она одна из его любимых.

За второе место финалиста разыгралась настоящая драма – группа "Liberty" (99 баллов) и Мария Левченко (98 баллов) соревновались в батле. За исполнение песен "Hallelujah" группы "Pentatonix" и "Сядь в любой поезд" Марыли Родович соответственно, участники получили одинаковые результаты – по 82 балла.

Капитан судейской команды Наталья Могилевская не смогла сделать выбор между двумя участниками и в слезах выразила свои симпатии обоим, выбрав все же Марину Левченко. Наконец, арт-директорка Златы Огневич уступила свое место в финале молодой группе.

Как сообщал OBOZREVATEL. Марина Левченко шокировала всех судей своим появлением на проект. Все подробности 5 выпуска в онлайн.