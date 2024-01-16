Директор цирка, мусорный мешок и 'жертва медведя'. 10 худших образов Emmy Awards 2024

Во вторник, 16 января, на красную дорожку телепремии "Эмми-2024" ступили голливудские звезды, чтобы показать свои вычурные образы и похвастаться вкусом. К сожалению, не всем удалось поразить публику, а платья некоторых вообще выглядели ужасающе.

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Любая красная дорожка является определенным показом моды, ведь звезды пытаются поразить публику своей креативностью, не всегда удачной. Поэтому Daily Mail собрал самые плохие образы Emmy Awards 2024, которые выглядели некстати, а иногда даже смешно.

Лаверн Кокс, снимавшаяся в сериале "Оранжевый – хит сезона", надела откровенное черное платье в пол, но несколько неудачно выбрала ткань. Платье имело присуще для мусорных пакетов блеск. В частности, оно также содержало причудливые части ткани с двух сторон юбки, напоминавшие рыбьи жабры.

Калиста Флокхарт, жена Харрисона Форда, выбрала для себя платье с объемной юбкой с цветными вставками, что напомнило редакции Daily Mail директора цирка. Верх платья выглядел как часть к смокингу с ярко-голубыми пайетками и рюшами.

"Жертвой медведя" стала звезда "Белого лотоса" Сабрина Импаччиаторе. Актриса из-за больших вырезов в хаотических местах выглядела так, словно на нее напал дикий зверь. Ажурные рукава и ткань с глитером должны были придать элегантности виду, но впечатление от платья это не улучшило.

Актриса Алекс Борштейн неудачно выбрала свой вид, ведь предстала в ужасном, по мнению DailyMail, платье, которое выглядело как одежда танцовщицы фламенко, решившей стать экзотической Мулен Руж.

Сценаристка Исса Рэй появилась на "красной дорожке" Emmy Awards 2024 года в образе птицы. Она надела желтое платье с перьями, которое имело высокую горловину, длинные рукава и низ длиной до пола.

Одна из гостей, бизнесвумен Франческа Цокки неудачно выбрала себе висящее на ней платье. Daily Mail заявил, что в фиолетовом наряде с пайетками, глубоким декольте и объемными рукавами с перьями она выглядела, как ведущая для ужасного игрового шоу в Лас-Вегасе.

С Урсулой с "Русалочкой" приравняли Ниси Нэш. К своему естественному темному цвету волос актриса подобрала бархатное платье, подчеркнувшее всю ее фигуру, со свободным подолом и закрытыми руками.

Платье писательницы и продюсера Коди Хеллер, возможно, было отсылкой к Барби, но с розовым цветом, она перестаралась. Ведь, по словам Daily Mail, слишком простой дизайн напоминал стиль выпускного платья, а неоновые розовые туфли на каблуке делали ее похожей на куклу Bratz.

Марла Гиббс на один вечер превратилась в Мотрисию из "Семьи Адамсов" из-за своего черного длинного бархатного платья с причудливым вырезом на плечи и готическими рукавами.

Платье звезды "Настоящих домохозяек Нью-Йорка" Дженни Лайонс также вошло в список самых неудачных, ведь тонкая ткань, из-за которой был виден черный бюстгальтер, привлекала к себе внимание.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших образах звезд на красной дорожке "Эмми-2024".

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