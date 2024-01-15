Харрисон Форд, которого наградили за карьерные достижения, издал эмоциональную речь на Critics Choice Award 2024. Зал аплодировал стоя

Американский актер, звезда "Индианы Джонс" Харрисон Форд получил награду кинопремии Critics Choice Award 2024 за карьерные достижения. Его встретила публика бурными овациями, а актер поблагодарил всех, а в первую очередь жену, за поддержку и впоследствии почти расплакался.

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Премию Critics Choice Award 2024 Форду вручил режиссер "Индианы Джонс и циферблата судьбы" Джеймс Мэнголд. Харрисон Форд своей игрой в фильмах настолько увлек зрителей и других актеров, что публика, которая была в зале во время награждения, аплодировала ему стоя. Звезда "Звездных войн" пообещал произнести свою речь за 3 минуты и за это время обратился и к режиссерам, и к актерам, и даже к своей жене Каллисте Флокгарт, с которой он в браке с 2011 года, со словами благодарности.

Харрисон Форд перед тем, как выйти на сцену нежно поцеловал жену, а потом рассказал, насколько она для актера важна, ведь поддерживает его в важные моменты. "Я хочу поблагодарить мою замечательную жену Калисту Флокгарт, которая поддерживает меня, когда мне нужна большая поддержка. А мне нужна большая поддержка", – сказал Форд.

Во время этой части речи голос 59-летнего актера начал ломаться от эмоций и он едва сдержал слезы, а его жена разрыдалась.

Вспоминая свою многолетнюю карьеру Харрисон также проявил преданность своим коллегам: "Я здесь благодаря сочетанию удачи и работы замечательных сценаристов, режиссеров и кинематографистов. Я чувствую себя чрезвычайно счастливым. Я рад получить эту награду, которая для меня много значит. Спасибо всем замечательным актерам, с которыми я работал".

Статуэтку-награду актеру вручил режиссер "Индианы Джонс и циферблата судьбы" Джеймс Мэнголд, назвав Форда звездой, притягивающей к себе других.

"Гипергигант настолько велик, что в нем может содержаться 5 миллиардов наших солнц, и он настолько весомый, что тянет к себе другие небесные тела. Конечно, Харрисон Форд – звезда, но сегодня я говорю, что он величественный гипергигант. Эта звезда настолько уникальна, что она привлекает других звезд, звезда настолько яркая, что она согрела жизнь каждого из нас в этой комнате, в нашей аудитории и, вероятно, на этой планете", – сказал Джеймс.

Харрисон Форд оказался довольно застенчивым, ведь закончив свою трехминутную речь, актер заявил, что не желает отнимать у зрителей много времени и спокойно ушел со сцены: "Я счастлив, что у меня было много замечательных возможностей. Я благодарен за все. Спасибо! Я больше не буду тратить время".

Хотя из бурных аплодисментов актеров в зале, казалось, что они готовы слушать Форда столько, сколько тот сочтет нужным.

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