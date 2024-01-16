Лучшие образы 'Эмми-2024': беременная Сьюки Вотергаус с обнаженным животом, Селена Гомес с 450 000 паеток и Джессика Честейн в неоново-зеленом Gucci

Известные голливудские звезды появились во вторник, 16 января, на красной дорожке ежегодной премии "Эмми", телевизионного аналога "Оскара". В этом году актеры одели более приземленные классические образы, но без вычурных платьев не обошлось.

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Несмотря на свою экстравагантность, они все же вошли в список лучших по мнению редакции OBOZ.UA. Такова, например, Сьюки Вотергаус, актриса "С любовью, Рози", которая надела платье в виде подарка и этим же частично обнажила свой беременный живот.

Сьюки выбрала это красное платье из кутюрной коллекции Valentino, украшенной большим бантом и открытой спиной.

Селена Гомез удивила полупрозрачным платьем с бордовыми вставками в виде листиков. По данным журнала ELLE, на их пошив было использовано 450 тысяч паеток. 31-летняя актриса добавила в свой образ бордовые бархатные туфли, такого же цвета помаду и колье Tiffany & Co.

Джессика Честейн выбрала платье от Gucci более сдержанного кроя, но неонового лаймового цвета и с серебряной бахромой вдоль юбки. Образ она подчеркнула серьгами с изумрудом и бриллиантами и кольцом, вероятно, из той коллекции.

Клэр Дэйнс выбрала винтажное розовое платье с драгоценными вставками на плечах. На спине платья было перекрещено две ленты и шлейф на подоле.

Кортни Кардашьян и ее муж Трэвис Баркер решили позаимствовать образ у "Людей в черном" и надели черные костюмы. Актриса соединила его с черным кружевным топом. Ее полностью "дьявольский" образ завершили волосы угольного цвета.

В романтическом образе на "красной дорожке" появилась Дженна Ортега. Изысканное корсетное платье с вышитыми цветами от Christian Dior подчеркнуло стройность актрисы.

Звезда большого количества милых комедий Кэтрин Хайгл на "Эмми-2024" решила прибавить к своему имиджу изысканность. Актриса надела красное платье с драгоценной брошкой и добавила к образу кольцо и нежное колье.

Актриса "Легиона", Эмбер Мидфандер, надела длинное черное платье с вышитыми цветами от Marchesa. Ее прическа была собрана, но, несмотря на довольно простой образ, звезда выглядела изысканно.

Джой Сандей, снимавшаяся в "Венздей", также поддержала тренд со шлейфом среди звезд "Эмми-2024". Она появилась в белом брючном костюме с открытыми плечами и двумя длинными лентами на спине.

Победителем "Эмми-2024" стал Элтон Джон, британский рок-музыкант, который за свою жизнь получил уже пять наград музыкальной премии "Грэмми" и снимался в более чем 20 фильмах. К сожалению, певец не смог явиться на награждение из-за операции на колене.

Среди других номинантов, получивших "Эмми-2024", стали:

Лучший сериал: "Наследники";

Актер в драматическом сериале: Киран Калкин (сериал "Наследники");

Актриса в драматическом сериале: Сара Снук (сериал "Наследники");

Актер ограниченного сериала: Стивен Юн (сериал "Говядина");

Актриса в ограниченном сериале: Эли Вонг (сериал "Говядина");

Лучший комедийный сериал: "Медведь";

Актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт (сериал "Медведь");

Актриса в комедийном сериале: Квинта Брансон (сериал "Начальная школа Эбботт");

Лучшее реалити-шоу: "Королевская гонка Ру Пола";

Лучшее ток-шоу: "Ежедневное шоу с Тревором Ноа";

Лучшее сценарное ток-шоу: "События прошлой недели с Джоном Оливером".

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