''Дай, Боже, духу йти нам далі'': украинцев поразил новый клип музыканта-воина Коли Серги. Видео

Украинский музыкант и защитник Коля Серга выпустил новую песню. Работа называется "Молитва". В ней говорится о внутренних ощущениях человека и его силе воле идти вперед несмотря ни на что.

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Клип опубликован на YouTube-канале артиста. Ролик создан в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора, где женские образы олицетворяют современную Украину, а мужские – ее бесстрашных воинов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы – построить путь надежды к источнику внутренних сил в мгновение тьмы и непонятности", – отметил Серга.

Он признался, что в минуты отчаяния произносит специальные слова, вселяющие веру в будущее и собственные силы.

"Когда "накрывает", я сам себе повторяю, как мантру:

"Танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика,

Плекай мій сон, хоч ніч без дна,

Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі,

Такою і є ціна", – процитировал песню музыкант.

В комментариях украинцы не скрывали своего восхищения новой работой звезды. Они отметили, что песня очень сильная.

"Это сильно! Николай, искренне благодарен Вам за переход на украинский язык. За поддержку к родной земле и ее защитникам! Вместе к Победе!", "Истинный казак. Настоящий украинец! Наш! Горжусь! Так держать! Миру всем нам! Справедливости!", "Пусть эта песня помогает нашим ребятам. Удачи, Коля", "Очень классно!!! Сердце разрывается! Надеемся и молимся. Мира всем нам!", "Сильные слова! Крутезный клип! Благодарю Вас", "Слезы на глазах... Героям Слава! Не могу подписаться еще раз), потому Лайк, Коммент, Репост!", "Какая классная работа, какой чудесный и пронизывающий клип! Коля, дорогой, прошу, живи и победи! С любовью из Баку!", "Боже, храни Украину и украинцев! Спасибо нашим защитникам! Ребята, возвращайте я домой живыми с Победой! Пост супер! Спасибо!", – написала публика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серга рассказал, чем будет заниматься после окончания полномасштабной войны: политической и общественной деятельностью или все-таки музыкой. Как заверил артист, он намерен оставаться в Вооруженных силах.

Также ранее Серга вместе с другими военными из "Культурного десанта" выступил в освобожденном Херсоне. Изюминкой концерта в центре города стало авторское стихотворение артиста, которое он написал еще 8 месяцев назад.

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