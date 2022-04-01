'Баю-бай, прилетай и засыпай': украинская группа в песне о Чернобаевке обратилась к оккупантам

Украинская группа SPIV BRATIV записала песню о знаменитом селе Чернобаевка (Херсонская область), где, по разным источникам, наши бойцы более 10 раз разгромили оккупантов. В треке певцы в шутливой форме обратились к русским военным, которые неугомонно лезут на эту территорию.

На YouTube-канале группы клип собрал уже более 200 тысяч просмотров и продолжает активно распространяться по сети. В комментариях к ролику пользователи пишут одобрительные отзывы и желают певцам успехов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В тексте песни "Чернобаевка" говорится, что это город силы. SPIV BRATIV предупреждает оккупантов: "Сколько раз тебе нужно, столько и получишь. Это место силы, знай! Ты прилетай и мертвым сном засыпай".

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Полный текст песни:

Слушатели отмечают, что это новый хит и советуют участникам группы записывать новые треки о победах нашей армии в войне против России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали гимн, посвященный Чернобаевке. В песне говорится, что Чернобаевка стала своеобразным "местом силы", куда после ряда успешных атак украинских защитников все равно едут оккупанты из РФ.

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