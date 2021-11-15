"Когда умрет любовь": что известно о новом украинском сериале и актерах. Фото

На телеканале "Украина" 14 ноября состоялась премьера сериала "Когда умрет любовь" режиссера Николая Михайлова. Сюжет украинской 4-серийной мелодрамы разворачивается вокруг истории Татьяны и Александра.

Женщина после приезда в родной город встречает свою бывшую любовь. С Александром ее разлучило трагическое ДТП, в котором погибла мама главной героини. Жизнь Тани резко меняется, когда она вновь видит Сашу. OBOZREVATEL предлагает узнать подробности о новом сериале и его сюжете (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В кинокартине зрители увидят актеров Татьяну Ратникову, Владимира Гориславца, Артура Логая, Александра Никитина, Наталью Васько, Светлану Кирпичеву и других.

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Логай известен своим участием в проекте "Танці з зірками" (1+1). Вместе с хореографом Анной Карелиной он уже прошел 11 эфиров, дойдя до четвертьфинала.

Режиссер-постановщик Николай Михайлов отметил, что некоторые сцены сериала снимать было непросто. К примеру, зрителям нужно было рассказать о смертельной автомобильной аварии, которая послужила причиной разрыва главных героев.

Над сценой ДТП съемочная группа работала посреди ночи на мокрой дороге. Для этого перекрывать движение не пришлось: команда нашла участок заброшенной трассы на Жуков остров в Голосеевском районе Киева.

"Сложность состояла в том, что мы задействовали технику, которая создает искусственный дождь, большое количество осветительных приборов, плюс, в целом там была многокадровая съемка... С одной стороны, нам нужно было осветить площадь для съемки, с другой – создать впечатление, будто все действия происходят в глубокой темноте. Но нам удалось добиться этого эффекта", – рассказал Михайлов.

Помимо этого, во многих эпизодах сериала снимались дети. Для маленьких актеров команде пришлось подобрать особый подход.

Производством киноленты занималась компания "Фильмстрим". Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, оператор-постановщик – Вася Сикачинский.

Мини-сериал с Татьяной Ратниковой в главной роли рассказывает о жизни Тани, которая неожиданно встречает своего бывшего Сашу. Это происходит, когда оба уже связали себя узами брака с другими.

Несмотря на то, что мужчина и женщина не виделись несколько лет, они понимают – их чувства не угасли. Вскоре они решают признаться своим супругам во всем, но судьба сложилась иначе.

С чем пришлось столкнуться влюбленным и почему над Сашей нависла угроза тюрьмы – смотрите на ТРК "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, ранее на ТРК "Украина" состоялась премьера украинского сериала "Гром среди ясного неба". Мелодрама рассказывает о жизни молодой девушки Вали и парня Алексея, который спас героиню от насильника.