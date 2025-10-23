На хайпе о Лободе, спевшей на свадьбе голкипера норвежского 'Буде-Глимта', украинцы подыграли ФСБ, - Сазонов

Пытаясь захейтить украинскую певицу Светлану Лободу за ее выступление во Франции на свадьбе футболиста Никиты Хайкина, украинские блоггеры и медиа на самом деле устроили всеукраинское соревнование за звание "самого полезного идиота" для роспропаганды. Таким впечатлением поделился известный украинский журналист, действующий военный ВСУ Кирилл Сазонов.

Видео дня

"На днях шоубиз-блогер Богдан Беспалов обнародовал пост о том, что Светлана Лобода выступила во Франции на свадьбе футболиста Никиты Хайкина.

Пост Беспалова вышел, конечно, "осуждающий", потому что Хайкина он почему-то назвал "русским" футболистом. И понеслось… Лобода такая, Лобода сякая… Россиян якобы развлекает", - рассказал Сазонов.

При этом, обратил внимание блогер, тексты с осуждениями появились с одинаковыми ошибками и отсутствием фактчекинга. "Уважаемые издания", по выражению Сазонова, даже копировали одинаковую ошибку в имени шоубиз-блогера – первоисточника хайпа: называли его Борисом Беспаловым вместо Богдана.

Что касается самого Хайкина, блогер привел несколько фактов, отрицающих утверждение о его "росийскости".

В частности, Сазонов говорит, что Хайкин является действующим голкипером "Буде-Глимт", четырехкратного чемпиона Норвегии, имеет три гражданства, включая израильское и британское, и сейчас получает норвежское, чтобы выступать за сборную Норвегии на Чемпионате мира-2026.

Таким образом, отмечает блогер, "Хайкин – такой же "российский", как, скажем, Николай Миклухо-Маклай. Даже похуже. Известный путешественник, родившийся в Малине Житомирской области, хотя бы формально считался подданным российской империи (ну, так все в XIX веке такими считались). А Хайкин даже по рождению – израильтянин".

Военный также добавил, что Хайкин действительно несколько раз выступал за российскую молодежную сборную, но еще в 2010-х. А от приглашений во взрослую футболист четыре (!) раза отказался.

К тому же Хайкин - чуть ли не единственный спортсмен с российским паспортом, открыто осудивший российское вторжение в Украину.

То есть, пишет Сазонов, украинцы своими руками дарят россиянам звезду, к которой они не имеют никакого отношения.

"Никита Хайкин уже даже женился на норвежке, но украинцы все еще упорно кричат: "Он российский!"

А где-то на Лубянке в это время тихо смеется в потный кулачок фсбешник, решая, кто из украинцев-"патриотов" оказался "самым полезным идиотом".

Харе хайп разгонять там, где им и не пахнет", - подытожил Сазонов.