Go_A – об участии в Евровидении: после нашего выступления все шоу сместилось по таймингу. Эксклюзивное интервью

Группа Go_A после феерического выступления на Евровидении 2021 продолжает покорять мир музыки. Песня SHUM бьет все возможные рекорды – хит вошел в ТОП музыкальных чартов iTunes и Apple Music, возглавил Spotify и даже попал в Billboard.

Солистка Go_A Екатерина Павленко в интервью OBOZREVATEL рассказывает, в чем секрет популярности этой песни, что помешало группе победить в международном песенном конкурсе и насколько успешна группа в финансовом плане.

– Когда вы ехали на Евровидение, было очень много хейта. В соцсетях даже писали, что Украина может впервые не выйти в финал.

– Ничего страшного. Мы готовились целый год и знали, что у нас будет классный номер и хорошая песня. Мы были уверены в своих силах. К тому же мы видели, как на нас реагируют европейские фаны… Украинский менталитет работает следующим образом: чтобы ты не сделал, найдутся люди, которые будут тебя хейтить.

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– У вас были мысли, что придется возвращаться в Украину ни с чем?

– Лично у меня таких мыслей не было. Я никогда не рассматриваю негативные сценарии. Думаю только о хорошем – о том, что в любом случае все получится. Когда ты нацелен на положительный результат, то начинаешь действовать как успешный человек, отбрасываешь все сомнения – и к тебе приходит успех.

– Почему песня "Шум" так популярна? Это первая песня на украинском языке, которой удалось попасть в престижный мировой чарт Billboard.

– Во-первых, люди почувствовали нашу честность. Мы показали свою индивидуальность, чтобы удивить публику. Ведь европейцы уже привыкли к однообразной англоязычной попсе, а когда мы вышли с украинской песней – для них это было очень необычно. Они такого еще не слышали... Есть группы, которые делают качественную, но стандартную популярную музыку, а есть новаторы. Мы ориентировались на то, чтобы быть новаторами.

– Насколько честные результаты Евровидения?

– Ну, если честно, мы слушали итальянцев в зале – это было очень сильное выступление, но на Go_A реакция была гораздо мощнее. Три минуты не могли успокоить трибуны после нашего выступления – все шоу сместилось по таймингу. Это было просто нереально! Чувствовали максимальную поддержку зрителей. Все участники говорили нам: "Ребята, вы – победители". После первых репетиций Go_A резко взлетела в рейтингах букмекеров – группу поставили на первое место по голосованию пресс-зоны. Когда мы выходили петь, все выбегали, чтобы послушать. Но мы подозревали, что первое место нам могут банально не дать из-за определенных политических штук. Просто поставили себе цель – максимально запомниться, и мы этого достигли.

– Среди украинских участников Евровидения за все предыдущие годы, кто вам больше всего нравится?

– Выступление Верки Сердючки – это было максимально круто и уникально. Сердючка до сих пор в топах, о ней говорят, приходят на Евровидение со звездой на голове. Кстати, мы выходили на сцену в финале Евровидения и увидели, как девочка машет нам украинским флагом – было очень приятно.

– Группа успешна в финансовом плане?

– Пока только раскручиваемся, но долги уже закрыли.

– 9 декабря Go_A выступает в Амстердаме на фестивале Het Grote Songfestivalfeest. Что там будет?

– Там выступят победители Евровидения разных лет, а также мы и Верка Сердючка от Украины. Это очень масштабное событие в рамках песенного конкурса. Будет большой зал и много прессы.

– Почему пригласили именно вас?

– Европейцам очень понравился номер Go_A. Сейчас нас приглашают выступать в разные страны...

– Верка Сердючка тоже не победила, но ее постоянно приглашают на выступления, концерты, сниматься в фильмах. А вы знакомы лично с Данилко?

– Нет. Единственное место, где мы пересекались – сцена Нацотбора. Больше нигде. Даже за кулисами не общались.

– Я заметил, что Андрей Данилко подписан на вас в Instagram. На Нацотборе он положительно высказывался о вашем творчестве, а тогда это еще не было таким мейнстримом, наоборот неслась критика. Как вы с этим справлялись?

– Честно говоря, на хейт вообще не реагировали. Мы знаем, кто мы... Знаем, какие смыслы вкладываем в свое творчество. А хейт – это неотъемлемая часть популярности.

– Что будет на Atlas Weekend 2021? Планируете дуэт с Веркой Сердючкой?

– Это будет наше сольное выступление, но мы планируем представить новые песни и показать другое шоу.

– Кто из современных исполнителей вам нравится? Как относитесь к творчеству Alyona Alyona, KAZKA, "Один в каноэ"?

– "Один в каноэ" очень сильно люблю. В среду ходила на их сольный концерт. Alyona Alyona мне нравится как явление. Во-первых, это украинский рэп. Во-вторых, это – девушка. Она мне нравится как персонаж. Понравилась и первая песня "Свята" группы KAZKA – у них очень интересная концепция.

Коротко о группе:

Go_A – популярная украинская электрофолк-группа. Представители Украины на Евровидении 2021.

В ноябре 2016 года выпустили дебютный альбом "Иди на звук". В том же году Go_A победили в конкурсе The Best Track in Ukraine, а песня "Веснянка" попала на волны Kiss FM, где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после выступления на Евровидении песня украинской группы Go_A SHUM заняла лидирующие позиции в топах чартов музыкальных сервисов iTunes и Apple Music.