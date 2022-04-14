'Сам все понял': Санина рассказала, как переживает войну ее 6-летний сын

Популярная украинская певица, фронтвумен музыкальной группы The Hardkiss, Юлия Санина поделилась тем, как ее 6-летний сын Даниил переживает вторжение РФ в Украину. По ее словам, она пыталась не показывать свои слезы в течение первой недели войны, но ребенок все понял сам.

Об этом и многом другом Санина сказала в интервью для "Завтрак с 1+1". Певица добавила, что Даниил не паникует, а лично разрабатывает свои детские планы, как можно остановить войну (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"У него множество планов, что можно сделать с тем дядей, который сидит в бункере и почему до сих пор не сделали. Я пытаюсь ему объяснить, что не все так просто и к нему не так легко добраться", – отметила она.

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Санина призналась, что сыну тяжело, ведь он хочет вернуться домой к своим друзьям, с которыми уже давно не виделся вживую.

"Он сейчас занимается онлайн в своей школе, со своими одноклассниками, но он хочет прикоснуться к ним, поиграть... Хорошо, что он еще маленький, ведь родителям подростков еще труднее", – рассказала Юлия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее известная украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что ее 7-летнему сыну нужна помощь психолога в результате войны.