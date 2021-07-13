Российский артист из базы украинского "Миротворца" проклял белорусскую власть
Российскому музыкальному критику и телеведущему Сергею Соседову, который с 2010 по 2015 год был членом жюри шоу "Х-Фактор" в Украине, а в 2017 году попал в базу "Миротворца" за антиукраинскую пропаганду и оправдание российской агрессии в Крыму, запретили въезд в Беларусь. Также Соседов не сможет принять участие в фестивале "Славянский базар в Витебске", на который он должен был ехать в двадцать первый раз.
Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Facebook. Сергей Соседов возмутился еще и тем, что отказ от МИД и Министерства информации Беларуси он получил как раз накануне своего приезда.
Причин запрета ему не сообщили. Однако, россиянен говорит, что догадывается о них.
"Но причины отказа я знаю. Они очень мелкие и подлые. Мининформ Беларуси, курируемый администрацией президента, мстит мне за мой отказ от участия в белорусском шоу "Х-Фактор" (а отказался я по многим причинам, главная из которых общественно-политическая обстановка в Беларуси) ", – отметил Соседов.
Телеведущий рассказал, что ему якобы в апреле-мае звонили "какие-то общественные деятели Беларуси" и просили присоединиться к бойкоту "Славянского базара", но он им отказал.
Теперь, похоже, Соседов изменил свое мнение и сам призвал бойкотировать фестиваль и проклял белорусскую власть.
"Очень жаль добрых, доверчивых и прекрасных людей Беларуси. Сколько вам ещё жить в этом аду! Жуткая, страшная, мразотная, человеконенавистническая власть! Будьте вы прокляты! ", – написал Соседов.
Напомним, Сергей Соседов в 2017 году попал в базу "Миротворец". Ему инкриминируют оправдания российской агрессии в Крыму. Кроме того, значится, что Соседов – антиукраинской пропагандист и украинофоб.
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