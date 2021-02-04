Соседов о Ротару: Соня как свадебная генеральша, уже исчерпала себя

Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певице Софие Ротару нужно завершить свою карьеру, так как она уже исчерпала себя.

Кроме того, мужчина назвал артистку "свадебной генеральшей" и отметил, что ей уже не стоит петь. Об этом Соседов сообщил в интервью YouTube-каналу Елены Ханги (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Критик сказал, что, скорее всего, Ротару сама понимает, что ей нужно уходить со сцены, но она боится обидеть тех, кто приглашает ее выступать.

"Соня себя исчерпала, безусловно. Соня уже, конечно, не та", – уверен Соседов.

Знаменитость подчеркнул, что все новые песни Ротару ничем не отличаются от ее старых, так как они на один мотив.

"Ты мой океан любви, мелодия моей любви, все какие-то океаны и моря любви, и все одно и то же… Она может петь одно и то же, а все будут думать, что это новая песня", – заявил критик.

Соседов добавил, что сейчас у певицы слабый репертуар, который не запоминается. По его словам, то, что Ротару поет, это все музыкально не интересно.

"И Соня понимает, что это не интересно. И Соня как свадебная генеральша приезжает и поет, хотя петь ей уже не надо", – подытожил российский критик.

Напомним, Сергей Соседов – российский и украинский журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Соседов заявил, что у Софии Ротару, которая столкнулась с травлей из-за приезда на "Песню года", есть покровитель во власти.