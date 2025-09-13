Ревновал и просил называть 'хозяином': всплыли новые факты о скандальном браке Виктора Розового

Бывшая жена юмориста и ветерана российско-украинской войны Виктора Розового – Ольга Мерзликина – раскрыла шокирующие подробности об их отношениях. По словам женщины, первые три года романа были почти идеальными, однако потом все кардинально изменилось, ведь комик начал ее сильно ревновать и изменять.

Видео дня

Как призналась автор шуток, из-за серьезных проблем во взаимоотношениях они даже расставались на два года. Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

"Мы могли просто идти по улице, проходил мимо какой-то парень, и он говорит: "Ты чего на него посмотрела". А я просто повернули туда голову. Мы сидим в компании с его друзьями: "Ты что смеешься над его шутками?" Он меня ревновал к каждому своему другу, к прохожему. Если кто-то что-то не так скажет, он агрессивно относился и ревновал", – поделилась экс-супруга звезды "Лиги смеха".

Тем не менее, как отметила Ольга Мерзликина, сам Виктор Розовый не избегал коммуникации с другими женщинами. Юморист мог позволить фанаткам поцеловать себя для фото, или даже пойти с какой-то девушкой погулять. Такие поступки заставили Мерзликину усомниться в верности тогдашнего партнера. Она начала мониторить соцсети юмориста и также сильно его ревновать. Из-за этого пара разошлась.

Измены Виктора Розового

По словам Ольги Мерзликиной, впервые о неверности Виктора Розового она узнала на третий день после их свадьбы. Тогда молодожены пришли к друзьям, как вдруг автор получила сообщение от незнакомки. Девушка сообщила, что комик изменял Мерзликиной с ней в 2021 году. На тот момент пара уже жила вместе.

Подруга Ольги Мерзликиной начала убеждать ее, что это все выдумки. Однако женщина все же решила обсудить это с юмористом: "Мы с ним выходили около двадцати раз поговорить на улицу. Он искренне убеждал меня, что это сумасшедшая женщина, которая хочет разрушить наш брак. Ему было очень страшно".

Как вспомнила Ольга Мерзликина, после того случая у нее осталось куча вопросов в голове, однако обсудить их с Виктором Розовым она уже не могла, потому что тот вернулся на фронт. Он служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. Через несколько дней Мерзликина узнала, что юморист получил осложненное осколочное ранение головы.

Женщина сразу поехала к тогдашнему мужу, была рядом с ним и помогала восстановится. По словам Ольги Мерзликиной, ей было очень сложно как физически, так и морально, однако новым ударом стало то, что она снова уличила партнера в измене.

"Я беру его телефон и, почему-то, меня потянуло зайти в фотографии. Вижу там папку "скрытые". Я захожу туда, и у меня просто падает земля из-под ног. Там куча сайтов знакомств, куча скриншотов девушек, их соцсетей. Фото с голыми девушками. Фото после интима – он лежит в постели и фотографирует девушку. У меня разбились все планы на мое будущее с ним", – рассказала Мерзликина.

Реакция на откровения Розового в интервью Рамине Эсхакзай

Во время разговора Маша Ефросинина затронула тему скандального интервью Виктора Розового, которое он дал Рамине Эсхакзай. Звезда "Лиги смеха" раскрыл подробности их интимной жизни с Мерзликиной. Ветеран детально рассказал, что ему не нравилось и заявил, что бывшая партнерша никогда не прислушивалась к его желаниям.

Решение комика вынести "грязное белье" на публику вызвало шквал критики в сети, поэтому этот фрагмент был удален из ролика. Однако возмутительный кусок из интервью успели зафиксировать зрители и распространить в сети.

Теперь Ольга Мерзликина раскрыла эту ситуацию со своей стороны. По словам женщины, у Виктора Розового были довольно специфические прихоти относительно интима, поэтому она не хотела на них соглашаться.

"Все вещи, которые он озвучил, несопоставимы с тем, что на самом деле он хотел от меня. Как, по твоему мнению, получать желание от мужчины, иногда с давлением, "я хочу помочиться тебе в рот". Для меня это унизительно. Такие вещи ему не подходили, поэтому он нашел ту, которая согласилась", – поделилась Мерзликина.

Кроме того, по словам бывшей жены Виктора Розового, он всегда хотел доминировать в отношениях, что проявлял довольно странным способом. Мерзликина объяснила: "Он просил меня называть его "хозяином". В повседневной жизни говорил: "Я твой хозяин, а ты моя собственность". Я должна была это подтверждать, чтобы не вводить его в состояние агрессии".

Что известно об отношениях Розового и Мерзликиной

О своей свадьбе пара сообщила в начале марта 2024 года. Тогда комик, который проходил службу в рядах ВСУ, взял 10-дневный отпуск, чтобы узаконить отношения. В том же месяце, а именно 21 марта, Виктор Розовый получил осложненное осколочное ранение головы. Инцидент произошел во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

После перенесения операции комик мог передвигаться на кресле колесном. Звезда "Лиги смеха" показывал фанатам процесс своей нелегкой реабилитации, которая постепенно начала давать положительные результаты, ведь он смог сделать несколько шагов. Рядом с ветераном была Ольга Мерзликина.

В мае 2025-го супруги сообщили о своем разводе. Причиной стали измены со стороны Виктора Розового.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что тяжелораненый Виктор Розовый показал свою новую девушку спустя три месяца после разрыва с женой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!