Скандал с Виктором Розовым: из-за каких слов интервью с ним пришлось удалить и как на откровения ветерана отреагировали в сети

Украинский юморист Виктор Розовый, который получил сложное осколочное ранение на фронте, попал в громкий скандал. Звезда "Лиги смеха" дал интервью блогеру Рамине Эсхакзай, во время которого подробно рассказал об интимных отношениях с бывшей женой Ольгой Мерзликиной, более того, пожаловаться, что его не устраивало.

Решение комика вынести "грязное белье" на публику вызвало шквал критики в сети, поэтому вскоре после публикации ролик убрали с YouTube-канала ведущей. Из записи разговора удалили возмутительный фрагмент, однако некоторые зрители успели его зафиксировать и распространить в сети. OBOZ.UA подробнее расскажет о скандале.

Что наговорил Виктор Розовый в интервью

Во время разговора юморист и Рамина Эсхакзай подняли тему его отношений с бывшей избранницей. Ветеран российско-украинской войны, не подбирая слов, откровенно заявил, что ему не нравился интим с Ольгой Мерзликиной. Соответствующую запись обнародовали в Telegram-канале "Злива".

"Ей, одним словом, нравилось, чтобы я ее удовлетворял клиторально, но руками. Это ненормально, бляха! Давай, маслай "вареник" час времени. Вот так, правая рука – левая тогда еще работала у меня – левая рука начинает, потому что правая уже устала. Как д*бил лежишь, маслаешь там это все. Я говорю, что мне это не нравится! Но все равно я это делал, типа, потому что она меня это просила. Это была моя партнерша. Я сказал: "Давай немножко разнообразим нашу половую жизнь". Она говорит: "Давай. Что ты хочешь?" Я говорю: "Вот это, это и это". Она мне сразу говорит: "Нет, этого не будет", – выдал юморист.

Кроме того, Виктор Розовый подтвердил, что изменял Мерзликиной, мол находился на фронте, а избранница была далеко от него. Он не скрывает, что совершенно не жалеет о таких поступках.

Рассказал в интервью звезда "Лиги смеха" и о контракте, который они с бывшей избранницей заключили после развода. Согласно договору, ветеран не должен был бы разглашать детали их личной жизни, однако обязан был выплатить Мерзликиной 500 тысяч гривен моральной компенсации. Юморист волновался из-за этого контракта, потому что думал, что в нем могли быть прописаны "финансовые санкции", кроме того, по его словам, бывшая партнерша угрожала обнародовать его интимные фото. Розовый отметил, что взял 500 000 грн из банка, куда собирались средства на его реабилитацию.

Когда ролик был удален, пользователи предположили, что на это могло повлиять давление на Рамину со стороны юристов Ольги Мерзликиной. Ведущая опровергла все подобные упреки и отметила, что его убрали "по этическим соображениям". В частности, как отметила интервьюер, ей очень неприятно читать комментарии с обвинениями в свою сторону.

"Не волнуйтесь за этические моменты в интервью. Перед тем, как оно вышло в эфир, я монтировала весь материал, начиная с "сырого" и заканчивая титрами и вставками. Гость смотрел интервью несколько раз до выхода, его мама смотрела, психотерапевт, представители бригады. Материал был согласован несколько раз с уточнениями", – подчеркнула блогер.

Как отреагировали в сети

Ролик наделал немало шума среди пользователей сети. В комментариях юзеры откровенно осудили Виктора Розового за решение раскрыть слишком личные подробности отношений с бывшей, а кто-то даже посочувствовал Мерзликиной:

"Иногда лучше просто остаться в глазах людей воином-героем, которого уважают за службу, не раскрывая свою личность вне войска и не позориться".

"Виктор, бесконечно благодарна вам за защиту страны. Поздравляю Олю с разводом. Это интервью лютый кринж, никому не пожелаю такого мужа".

"Первые 40 минут смотрела первый выпуск, была в шоке. Потом досмотрела уже подчищенный выпуск. Благодарна судьбе, что не встретила таких мужчин в жизни".

"Такое рассказывать о человеке с которым жил 13 лет это просто ужас".

"Полный трэш. Посмотрела выпуск полностью, первую версию. Больше всего жаль его бывшую жену, 13 лет жизни потратила за что и грязью облили. Все личные моменты так вываливать недостойно".

Не оставила без внимания скандальное интервью и Маша Ефросинина. В своем Instagram она иронично написала: "Красный флажок теперь Розовый".

Что известно о Викторе Розовом

Виктор Розовый родился 9 октября 1989 года во Львове. Комику удалось достичь популярности благодаря участию в проекте "Лига смеха". Он был участником и одним из создателей коллектива "Загорецкая Людмила Степановна", который, кстати, одержал победу в 3 сезоне юмористического шоу.

После начала большой войны Виктор Розовый стал на защиту Украины. Он добровольцем присоединился к полку ССО "Азов", который впоследствии стал 3-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ. Комик выполнял задачи на Херсонском и Бахмутском направлениях, а также участвовал в обороне Киева.

В марте 2024 года юморист взял 10-дневный отпуск, чтобы официально связать себя узами брака с тогдашней избранницей Ольгой Мерзликиной. Они сыграли красивую свадьбу, однако 21 числа того же месяца Виктор Розовый получил осложненное осколочное ранение головы. Инцидент произошел, когда он выполнял боевое задание на Донецком направлении. Побратимы везли ветерана около 200 км в медицинское учреждение, где ему оказали помощь нейрохирурги.

После перенесенных операций звезда "Лиги смеха" передвигается на кресле колесном. Он проходит непростую реабилитацию, которая постепенно дает положительные результаты. Виктор Розовый может понемногу ходить с тростью в руках и под контролем врача.

Длительный период юморист публиковал в соцсеть информацию, касающуюся его реабилитации и состояния здоровья, а в июне ошарашил новостью об изменениях в личной жизни. Ольга Мерзликина подала на развод с юмористом. Причиной такого решения стали измены с его стороны.

