Редкие белые олени попали на камеру

В сети показали фото, на которых запечатлены белые олени. Так, очаровательное трио паслось на полях Хартфордшира (Англия).

Соответствующие снимки были опубликованы изданием Daily Mail. Отмечается, что олени, у которых полностью белый окрас, крайне редко встречаются в дикой природе. Данный вид находится на грани вымирания (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

К слову, белый окрас объясняется наличием рецессивного гена, передающегося по наследству. Именно он играет решающую роль в выживаемости животных – они хорошо заметны в лесу, что делает их легкой добычей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее сообщалось о том, что фотограф дикой природы Анураг Гаванде запечатлел меланистического черного леопарда в Национальном парке Тадоба в западном штате Махараштра. Так, животное охотилось за оленем.

Также в сети показали видео, на котором гигантская панда падает с деревянной платформы во время поедания бамбуковых листьев. Это произошло в зоопарке Чунцина на юго-западе Китая.