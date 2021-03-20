Редкие белые олени попали на камеру

Юля Ухина
Юля Ухина
Шоу
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В Англии засняли редких белых оленей

В сети показали фото, на которых запечатлены белые олени. Так, очаровательное трио паслось на полях Хартфордшира (Англия).

Соответствующие снимки были опубликованы изданием Daily Mail. Отмечается, что олени, у которых полностью белый окрас, крайне редко встречаются в дикой природе. Данный вид находится на грани вымирания (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Белые олени попали на камеру

К слову, белый окрас объясняется наличием рецессивного гена, передающегося по наследству. Именно он играет решающую роль в выживаемости животных – они хорошо заметны в лесу, что делает их легкой добычей.

Белые олени пасутся на полях Хартфордшира

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