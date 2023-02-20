Звезда ''Квартала'' в образе Кадырова с трофейным пистолетом собрал посылку Зеленскому для ''достойного шага''

На днях лидер Чечни Рамзан Кадыров опозорился бессмысленными угрозами в сторону президента Украины Владимира Зеленского, что не могло проскользнуть мимо внимания юмориста студии "Квартал 95" Юрия Великого. В оригинальном видео Кадыров согласился отправить главе Украины "трофейный пистолет, из которого застрелился Гитлер", а комик в пародии пофантазировал, что еще мог положить в посылку военный преступник.

Видео дня

Забегая вперед, лирический герой юмористического видео притянул еще 4 "трофейных" предмета. За сутки видео на YouTube Великого собрало почти 700 тысяч просмотров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

"У меня есть трофейный пистолет. Командиры мне привезли. Настоящий. Вот из него господин Гитлер застрелился. Некоторые историки заявляют, что господин Гитлер не застрелился, а отравился, но я считаю – это бред. Скажите мне, как можно отравиться пистолетом? Его же даже проглотить невозможно. Я пытался. Я могу передать его Зеленскому, чтобы он сделал достойный шаг", – начал Кадыров.

Если президент Украины не захотел бы стрелять в себя, пошутил Великий, глава Чечни подготовил для него 4 других предмета: посох царя Ивана Грозного, яблоко из сказки о Белоснежке, стрелу времен "троянской спецоперации" и змею, убившую "Вещего" князя Олега.

Весь перечисленный хлам "Кадыров" назвал трофеями, которые ему привезли командиры. Только яблоко пропагандисту достали "7 гномов", которых раньше было 20 тысяч.

"В общем, как видите, вариантов много. Есть из чего выбрать. Главное, чтобы у этого человека было желание", – резюмировал лирический герой, после чего с криком бросился вынимать змею из штанов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Юрий Великий примерил на себя образ печально известной вдовы российского оккупанта, хваставшейся "гробовой" шубой. Комик решил пофантазировать, как происходили съемки пропагандистских роликов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!