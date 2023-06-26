Звезда "Квартала" показал, как Лукашенко, Янукович и Кадыров уговаривали Пригожина не идти на Москву. Пародия
Популярный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий не смог не отреагировать на "мятеж" лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, внезапно остановившегося благодаря переговорам с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В течение суток "вагнеровцев" уговаривали остановиться и не идти на Москву, поэтому украинский юморист решил посмеяться над "миротворцами".
В пародию попал не только белорусский диктатор, но и беглый президент Виктор Янукович, глава Чечни Рамзан Кадыров и экс-вожак террористической группировки "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин). Видео появилось на YouTube-канале Великого (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Юморист пофантазировал, что Пригожину мог сказать Рамзан Кадыров, опозорившийся во время "мятежа".
"Я хочу, чтобы ты знал. Мои верные "кадыровцы" уже едут к тебе в Ростов. И они туда будут ехать очень долго. Поэтому время, чтобы передумать, у тебя есть. Только не затягивай. Они и так спешат со скоростью три километра в час. Еще меньше реально ехать не получается. Их даже овцы обгоняют", – сказал "Кадыров".
Юрий Великий спародировал также разговор белорусского диктатора с лидером "Вагрена", после которого он отступил.
"Уважаемый, непревзойденный, справедливый. Я даже Путину таких слов не говорю. Мой самый старший брат Евгений Викторович. Зачем ты, лох, это устроил? Ой, переполох устроил. Мне Шойгу звонит в слезах, говорит: "Можно я у вас поживу". А я уже Путину пообещал. Ему тоже где-то переждать нужно. Герасимова в коровнике поселил", – рассказал "Лукашенко".
Как известно, "вагнеровцы" сначала зашли в Ростов, что дало толчок шуткам об украинском президенте-беглеце Януковиче, который якобы там живет.
"Жека, я, как и ты, был на цепи. Мы с тобой должны друг друга понять. Зачем ты это затеял? Просто гонишь беса... Жека, ты повернул не в ту сторону. Нужно было сразу на Москву идти, зачем ты в Ростов приперся? Я не готов снова собирать вещи и валить. Здесь все так душевно, по-домашнему", – пошутил Великий.
Ранее OBOZREVATEL писал, что комик записал смешную пародию на позорное интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Посмотреть его – можно в нашем материале.
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