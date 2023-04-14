Хотела пробить стену непонимания, а пробила дно: появилась новая пародия на интервью Ани Лорак от звезды "Квартала"
Звезда студии "Квартал 95" Юрий Великий записал новую юмористическую пародию, главной героиней которой стала предательница Украины Ани Лорак. Артист спародировал также российского пропагандиста Бориса Корчевникова, к которому певица якобы пришла на интервью.
Комик высмеял то, что в оригинальном интервью Лорак назвала войну "этой ситуацией", потролил ее за наигранные слезы и фальшивую любовь к родине. Ролик появился на его YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Я плакал, когда вы назвали себя "деревом любви". Скажите, какой тайный смысл был спрятан в этой аллегории? Что вы в любви как бревно? Или то, что вы пустили в России свои корни?" – спросил "Корчевников".
В ответ героиня пародии назвала себя "девочкой, которой всего 44 года", поэтому посоветовала не воспринимать всерьез ее слова. Кроме смехотворной фразы о "маленькой девочке", Юрий Великий вспомнил также, как она назвала войну "этой ситуацией".
"Да, я не скрываю, что там сейчас неприятная полномасштабная ситуация. Один из моих пра-пра-прадедов участвовал в известной Бородинской ситуации, о чем писатель Лев Толстой написал свою известную книгу "Ситуация и мир", – сказала "Лорак".
Она также призналась, что оставила мозги на концерте в Киеве, но теперь не может вернуться за ними в Украину.
"Мне было так больно осознавать, что все мои родные люди в Украине под бомбами, без света, воды, тепла, и им совершенно все равно, как тяжело мне здесь... Между мной и украинцами стоит большая стена непонимания. Я пыталась пробить ее, но пока получилось пробить только дно. Борис, я и подумать не могла, что в 21-м веке, в цивилизованном мире у меня так быстро могут закончиться деньги", – потролил Великий предательницу Лорак.
В заключение артист пошутил, что певица начала заниматься йогой, чтобы уметь усидеть на трех стульях одновременно, ведь "в ее ситуации по-другому никак".
Ранее OBOZREVATEL писал, что актриса украинского дубляжа Екатерина Сергеева порадовала зрителей украиноязычной пародией на позорное интервью украинской певицы-предательнице Ани Лорак.
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