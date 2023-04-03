''Знаете, сколько бы у меня уже было детей от Путина?'': Великий рассмешил пародией на обращение Лукашенко к белорусам

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу и Национальному собранию РБ, что стало поводом для записи новой уморительной пародии от украинского комика, актера студии "Квартал 95" Юрия Великого. Артист талантливо передал манеру речи одиозного политика, выделив из его трехчасового монолога отборные "перлы", которые несколько приукрасил юмором.

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Послание от "Грыгоровича" Великий сравнил со стендапом, на котором путинский миньон много говорил о "важности перемирия", о том, что "во всем виноват Запад" и, конечно же, о "независимости" – которая от него уже, по большому счёту, не зависит. Пародией юморист поделился на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Великий в образе Лукашенко остроумно и талантливо показал попытки путиниста "отбелиться" перед белорусами.

"Многие уверенно заявляют, что Лукашенко сделал конституцию под себя. Это полнейшая чушь! Что значит сделал под себя? Да, я иногда делаю под себя. Особенно, когда мне звонит Путин и просит присоединится к спецоперации, но это мое "под себя" вообще не похоже на конституцию... как я бы не старался", – выдал "президент".

Максимально Великий раскрыл тему связей Лукашенко с Владимиром Путиным. Он показал, как приспешник кремлевского вождя пытается доказать свою "независимость" от российского диктатора. Попытки эти, как и в жизни, выглядят крайне смешно.

"Кстати, кто-то скажет, что всеми уважаемый Владимир Владимирович держит меня вот здесь (в кулаке – ред.). А что, если я скажу, что это я держу его изнутри за кулак?! И не просто держу, а сдерживаю каждый его палец! Чтобы он этим пальцем не полез ковыряться в Западе или еще, чего хуже, не засунул его между Штатов... У много мной уважаемого Владимира Владимировича есть одна характерная черта, среди прочих его чертей характера, – заниматься нагибательством. Причем как с буквой Г в этом слове, так и без нее. Поэтому в отношении России у меня всегда есть своя принципиальная позиция. Проверочное слово – "прицеп", – заявил "усатый таракан".

Отдельно "Лукашенко" захотел обратиться к представителям российских спецслужб, а также к белорусским церковнослужителям, но затем вспомнил, что это "одни и те же люди".

Поднял в своем послании самопровозглашенный президент и тему ЛГБТ. В оригинале белорусский диктатор заявил, что "прощает девчонок-лесбиянок", а вот геев назвал "извращенцами" и "последней гадостью".

Великий же в своей пародии придумал для Лукашенко другой тезис на эту тему: "Я вам так скажу: никакой пропаганды нетрадиционных отношений в обществе не должно быть. Почему? Ответ простой – мужики не рожают. Если бы рожали, у меня бы уже знаете сколько детей было от Владимира Владимировича?"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Великий высмеял продюсера Иосифа Пригожина, якобы пришедшего на передачу к пропагандисту Борису Корчевникову, чтобы оправдаться за скандальный разговор с олигархом-миллиардером Фархадом Ахмедовым. В пародии "Пригожин" заявил, что текст аудиозаписи был написан заранее и утвержден украинскими "нейроспецслужбами".

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