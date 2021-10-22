Видео с огромной доминиканской змеей стало вирусным: как выглядит жуткая рептилия

В джунглях Доминиканской Республики нашли змею огромных размеров. Видео того, как гиганта поднимали с помощью крана, стало вирусным в сети.

Так, кадры, опубликованные в TikTok-аккаунте fakrulazwa, набрали более 79 миллионов просмотров. Когда рептилию зафиксировали в ковше подъемного крана, ее тело свисало с двух сторон, а хвост практически касался земли (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Вероятно, рабочие натолкнулись на питона, когда расчищали часть тропических лесов карибского острова.

Видео дня

В другом видео один из очевидцев пошутил, что это вовсе не змея, а "динозавр". Другой мужчина сказал, что, похоже, размеры рептилии тянут на мировой рекорд.

Какой именно вид змеи на видео – непонятно. Известно, что удавы, которые обитают на территории Доминиканской Республики, могут вырасти до 5 метров в длину.

На данный момент в Книгу рекордов Гиннесса внесен сетчатый питон по имени Медуза – самый длинный из змей, живущих в неволе. Его длина составляет 7 метров 67 сантиметров.

Напомним, недавно во Флориде (США) мужчина по имени Юджин Боззи засунул в мусорный бак 2-метрового большого аллигатора и стал звездой сети.

Как писал OBOZREVATEL, ранее дайверов, которые ныряли на рифе Сатая у побережья Египта, напугало "инопланетное существо" без глаз, ушей и рта. Они назвали его "ужасным научно-фантастическим монстром", но в сети выяснили, что это было. Фотографии удивившего сеть морского обитателя можно посмотреть по ссылке.