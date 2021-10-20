Сеть всполошило "инопланетное существо", которое нашли дайверы в Египте. Фото

На рифе Сатая у побережья Египта дайверов напугало "инопланетное существо" без глаз, ушей и рта. Они назвали его "ужасным научно-фантастическим монстром" и сфотографировали причудливого морского обитателя, но оказалось, что это, скорее всего, щупальце мертвой медузы вида Thysanostoma loriferum.

Как пишет таблоид Daily Star, инцидент приключился с группой иностранных путешественников. Лукас Остертаг из Германии рассказал, что ранее ничего подобного не видел, а "существо" выглядело как "длинная резиновая труба с заостренным концом".

"Это определенно было очень странно, потому что казалось, что оно двигалось само по себе. Никто не знал, что это было", – вспомнил мужчина.

Видео дня

Дайверы предположили, что им попался какой-то червь, медуза или растение. Лукас обнародовал сделанные под водой снимки в интернете и многие пользователи разделили замешательство туристов.

Один человек написал: "Ого, это загадка. Как я вижу, это мог быть сифонофор, мягкий коралл, пиросома, может быть, немертин или щупальце медузы... Я в тупике".

В конце концов Лукас получил ответ на загадку, когда в сети появились видео от другой группы, нырявшей на том же рифе.

"В конце концов мы выяснили, что это была медуза – остатки щупальца, вероятно, после того, как ее съела морская черепаха", – рассказал мужчина.

Дайвер добавил: "Было весело выяснить, что это за штука, хоть я и потратил довольно много времени. Я бы не понял, какое это морское животное, и то, что мы это узнали, было чистой удачей".

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