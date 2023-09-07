Украинские журналисты "Телевидения Торонто" позвонили лидеру печально известных "Отрядов Путина" – Людмиле Ивановной – и пригласили ее в Киев. Рыжая пенсионерка была насколько шокирована звонком, что в конце ответила украинцам: "Слава Украине!"

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Над предложением приехать в украинскую столицу она пообещала подумать. Ролик за несколько часов набрал более 40 тысяч просмотров на YouTube-канале "Телевидение Торонто" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущий позвонил одиозной бабушке от имени несуществующей организации "Правнуки победы". Женщина выслушала предложение приехать на 28-ю линию обороны к российским оккупантам, которые ласково называют ее "милфа", что, по вариации шутников, означает "любимая мама".

На самом же деле, слово "MILF" с английского означает сексуально привлекательную зрелую женщину, но глава "Отрядов Путина" обман не заподозрила.

От поездки на фронт она категорически отказалась, ведь вынуждена ухаживать за мужем – гражданским летчиком.

"Я бы с удовольствием, но у меня муж требует особого внимания. Я не могу его на целый день оставить. Я ему еду подаю, таблетки подаю от давления. Он у меня летчиком был. А тут еще двое друзей его похоронили на прошлой неделе. А так, я бы все бросила и поехала", – оправдалась путинистка.

"Представители" организации "Правнуки победы" признались рыжей главе пенсионерок-пропагандистов, что находятся в Киеве, куда и ее приглашают.

После недолгой запинки Людмила Ивановна пообещала посоветоваться с мужем и попросила позвонить ей с этим вопросом позже. Во время прощания ведущий сказал: "Слава Украине", а бабушка неожиданно ответила ему аналогичным возгласом, хотя правильно было бы "Героям слава".

Впрочем, и такой ответ до истерики насмешил журналистов и комментаторов. "Даже рыжая валькирия из отрядов ботоксного верит в победу Украины", "Это было эпично", "Аплодирую стоя", "Не думал, что когда-то смогу услышать это от нее", – написали украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что "Отряды Путина" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием подписать капитуляцию. Больше об абсурде в их головах – читайте здесь.

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