''Зеленский, сдавайся!'' Бабки из ''отрядов'' Путина сделали ''предложение'' Украине после казни оккупантами воина ВСУ. Видео

Прославленная своей абсурдностью и смехотворством российская организация пенсионеров и домохозяек "Отряды Путина" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием подписать капитуляцию. Они обвинили его в кровожадности и массовых смертях, а на фоне ролика, где солдаты РФ обезглавливают украинского воина, опубликованного накануне, старые клоуны вызывают не смех, а отвращение.

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Новое видео старики-затейники опубликовали на своей интернет-площадке. На нем старушки пытаются выглядеть убедительно грозными, а единственный мужчина робко опустил глаза, видимо, забыв слова методички (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Отряды Путина" взывают к тому, чтобы Зеленский покаялся, что, по их мнению, прекратит кровопролитие в Украине. Они отметили, что мир живет во время Страстной недели перед Пасхой, следовательно, у гаранта еще есть шанс "отмолить свои грехи".

"Зеленский, подумай, как сохранить остатки своей страны. Тебе никто не поможет, люди устали от твоей кровожадности. Си Цзинпинь не позвонит тебе, все кончено. Покайся и сдайся, а Бог тебя рассудит", – вещают бабки с экрана.

В очередной раз старики не преминули обвинить украинцев в марионеточном поведении перед коллективным Западом, нацистских настроениях и прочей пропагандистской белиберде.

Отметим, что "Отряды Путина" или как их еще называют "Бешеные бабки" – это общественное движение родом из Краснодара, прославившееся в медиа пространстве своими акциями, а именно захватом штаба Навального, пикетом с требованием срочно запретить Telegram и сжиганием чучела 45-го президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеры из "путинских отрядов" отреагировали на системную помощь Запада Украине и записали обращение, в котором пригрозили канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за танков для ВСУ. Они заявили немецкому лидеру, что он и его Leopard 2 будут уничтожены.

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