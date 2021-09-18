Женщина рассмешила пользователей сети неудачным кадром на пляже. Фото

Женщина хотела сфотографироваться с ребенком на пляже, а вместо этого рассмешила пользователей сети. Люди не сразу поняли, что именно изображено на фото.

Забавный кадр опубликовал паблик Newbornbaby. В подписи к нему автор написал, что не у всех есть возможность поехать в отпуск, но все заслуживают от души посмеяться над отдыхающими. Пост собрал более 1600 комментариев и стал вирусным (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фотографии женщина кормит своего ребенка, закутанного в полотенце. Сама она сидит в бикини на шезлонге. Однако, из-за неудачного кадра людям показалось, что кормящая мать не надела низ от купальника.

Иллюзия рассмешила подписчиков, поэтому фотография завирусилась в интернете. Сама женщина не в восторге от такой популярности.

"Когда ты хочешь сделать хороший кадр во время замечательных выходных, а получается совсем не так, как хотелось!", – жалуется молодая мама.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассмешил пользователей сети фотографией "на карантине".