Китовая акула плывет в "космосе": в сети показали видео с оптической иллюзией

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Приколы
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Китовая акула в космосе

В сети показали видеоролик, запечатлевший передвижение китовой акулы по водам океана. Отсутствие освещение и обилие биолюминесцентных (светящихся) водорослей создают впечатление, будто рыба движется по просторам космоса.

Необычным видео в своем Instagram поделился фоторедактор Майк Налти. "Звездная акула, плывущая в космосе", – говорится в подписи к публикации.

Китовая акула среди светящихся водорослей

Позже видео Налти появилось на сайте Reddit, где собрало почти 80 тысяч лайков и более 800 комментариев.

Видео дня
Кажется, будто акула движется по просторам космоса

Ролик восхитил пользователей. "Это великолепно", "Дитя Галактики", "Это завораживает. Как вам удалось добиться такой четкости акулы под водой?", "Мы должны вернуть ее в ее дом на Луне", – пишут, в частности, они.

Китовая акула – крупнейшая из акул и всех современных рыб. Она может вырастать до 18 и даже до 20 метров в длину. В отличие от большинства других акул, китовая питается планктоном, в основном держась у поверхности воды.

Видео с китовой акулой стало вирусным

Плавает она со скоростью, не превышающей 5 километров в ча. Китовая акула не опасна для человека и, как правило, совершенно не реагирует на людей, которые ныряют и плавают рядом, а также могут дотрагиваться до нее и даже кататься на ее спине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Новой Зеландии ученые обнаружили светящихся акул с длиной тела до 1,80 метра. Кайтфиновая акула на сегодняшний день – самая крупная из известных науке светящихся позвоночных.

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