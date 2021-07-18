Китовая акула плывет в "космосе": в сети показали видео с оптической иллюзией

В сети показали видеоролик, запечатлевший передвижение китовой акулы по водам океана. Отсутствие освещение и обилие биолюминесцентных (светящихся) водорослей создают впечатление, будто рыба движется по просторам космоса.

Необычным видео в своем Instagram поделился фоторедактор Майк Налти. "Звездная акула, плывущая в космосе", – говорится в подписи к публикации.

Позже видео Налти появилось на сайте Reddit, где собрало почти 80 тысяч лайков и более 800 комментариев.

Видео дня

Ролик восхитил пользователей. "Это великолепно", "Дитя Галактики", "Это завораживает. Как вам удалось добиться такой четкости акулы под водой?", "Мы должны вернуть ее в ее дом на Луне", – пишут, в частности, они.

Китовая акула – крупнейшая из акул и всех современных рыб. Она может вырастать до 18 и даже до 20 метров в длину. В отличие от большинства других акул, китовая питается планктоном, в основном держась у поверхности воды.

Плавает она со скоростью, не превышающей 5 километров в ча. Китовая акула не опасна для человека и, как правило, совершенно не реагирует на людей, которые ныряют и плавают рядом, а также могут дотрагиваться до нее и даже кататься на ее спине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Новой Зеландии ученые обнаружили светящихся акул с длиной тела до 1,80 метра. Кайтфиновая акула на сегодняшний день – самая крупная из известных науке светящихся позвоночных.