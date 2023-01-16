Защищать Киев от российских оккупантов с танками Abrams: в сети показали, как Россия сама себя дискредитировала 26 лет назад

В сети стремительно распространяется видео 26-летней давности, где россияне по нынешним законам "дискредитируют" свою армию. Фрагмент был взят из российской игровой передачи "От винта!" которая предугадала российско-украинскую войну и стала частично пророческой.

Видео дня

Бессменными авторами и ведущими программы были Борис Репетур (под псевдонимом "Бонус") и Антон Зайцев ("Гаммовер"). Именно они и описали события компьютерной игры, которую распространяют в YouTube и Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На видео ведущие рассказывают о миссии компьютерной игры iM1A2 Abrams.

"Одну из миссий вам придется выполнять в независимой Украине. По задумке игры Украина скоро вступит в НАТО и на нее сразу нападут российские войска. Здесь и понадобятся Abrams. В ходе миссии вы будете защищать город Киев – столицу Киевской Руси – от российских оккупантов", – сказал диктор.

Он добавил – игра "с пропагандистским наклоном", хотя почти то же самое действительно произошло в 2022 году, когда армия российских оккупантов пыталась захватить столицу независимой Украины.

Интересно также, что Украина действительно ведет переговоры с Соединенными Штатами по передаче танков Abrams, однако американские союзники пока не готовы к такому шагу. Почему – читайте по ссылке.

Как известно, "От винта!" – программа, полностью посвященная компьютерным играм, которая выходила на российском телевидении в период с 20 мая 1995 по 25 октября 1998 года. Выпуск с игрой iM1A2 Abrams впервые вышел в эфир 20 июля 1997 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети активно распространяют фрагмент украинского фильма "Киевлянка", снятого в 1958 году. В эпизоде один из киногероев говорит другому о том, что "Российская империя распалась",

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!