'Я видел, ты разбираешься в ядерных бомбах. Есть одно дело...' Объятия Мстислава Чернова и Киллиана Мерфи на 'Оскаре' вызвали волну мемов

Видео и фото украинского видеографа Мстислава Чернова и ирландского актера Киллиана Мерфи, где они обнимаются после церемонии награждения "Оскар-2024", вызвало волну мемов. Пользователи соцсетей акцентировали внимание на том, что главный герой ленты "Оппенгеймер" разбирается в ядерных бомбах, и намекнули, что тот поможет Украине разработать такое оружие, которое помогло бы уничтожить его главного врага – Россию.

Мем опубликован на странице Шляхтича Речи Посполитой в соцсети Х (бывший Twitter). Украинцы не смогли пройти мимо и начали реагировать на фото объятий остроумными комментариями.

В сообщении также написано, что Чернов якобы говорит Мерфи, что даст ему номер какого-то Сергея и он все объяснит актеру, сыгравшему разработчика атомной бомбы Роберта Оппенгеймера.

Впоследствии добавился и мем де Мерфи якобы говорит по телефону с известным волонтером Сергеем Стерненко и предлагает ему назвать оружие в честь Буданова.

Напомним, Сергей Стерненко – украинский волонтер, который с представителями ведущих компаний и организаций собирал средства на дроны "Морской малыш" для Службы безопасности Украины, которой руководит Василий Малюк.

Пользователи соцсети подчеркнули, что Мерфи не любит, когда его называют английским актером, ведь у него ирландские корни, также, как и украинцы не любят, когда их путают с россиянами.

"Килиан тоже не любит, когда его зовут англичанином, равно как и нас некоторые путают с русской".

В другом сообщении в Х некоторые прокомментировали, что режиссер и актер обнимаясь обсуждают название нового ядерного оружия.

Обращая внимание, что видео, которое выложили в сеть не имело звука, украинцы начали сами додумывать, что именно мог сказать Мерфи украинскому режиссеру. В частности, один из вариантов мог быть, что ирландский актер спросил у Чернова: "Что по русне?".

Напомним, украинский Мстислав Чернов получил в этом году первый "Оскар" при независимости Украины за документальную ленту, которая рассказывает о трагедии Мариуполя, во время полномасштабного российского вторжения 2022 года – "20 дней в Мариуполе". Над фильмом также работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Триумфатором события стала лента "Оппенгеймер", которая была представлена в 13 номинациях и забрала 7 из них, включая "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру", "Лучшего актера" и т.д. Главного героя фильма сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи, также получивший своего "Оскара".

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