'Взрывной секс' рыбок принес мужчине звание фотографа дикой природы года

На ежегодном конкурсе фотографий, организованном природоведческим музеем в Лондоне, выбрали лучшего фотографа дикой природы 2021 года. Им стал Лоран Баллеста, сняв окуней, выплывающих из облака спермы и яиц под полной луной.

Кадр под названием "Взрывное секс" был запечатлен в биосферном заповеднике в Факараве, Французская Полинезия, в июле этого года. Как сообщает ВВС, за звание фотографа года соревновались 50 000 работ из 95 стран мира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы провели в заповеднике пять лет, 3 000 часов дайвинга, чтобы получить этот конкретный момент", – прокомментировал свою победу Лоран.

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Художнику понравился получившийся кадр из-за формы, которую приняло облако, ведь она похожа на перевернутый вопросительный знак. По словам дайвера, это символ неопределенности будущего этих яиц и природы в целом.

Лоран Баллеста – французский фотограф-натуралист, который специализируется на подводной дикой природе. В 2007 году он сделал уникальную фотографию на глубине 190 м у побережья Ниццы.

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