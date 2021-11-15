Зеленский записал новое видео и пообещал по 1 тысяче гривен вакцинированным украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, кто получил две прививки от коронавируса, смогут получить 1 тысячу гривен через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, потратить на концертные билеты или путешествия внутри Украины.

Владимир Зеленский записал видео-обращение к гражданам Украины. Глава государства анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Вместе с тем она будет стимулировать украинцев к вакцинации от COVID-19.

Согласно программе, граждане, прошедшие полный курс вакцинации, смогут получить тысячу гривен через приложение "Дія", которые смогут потратить целево – на спорт, путешествия или культурный отдых.

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Программа будет запущена с 19 декабря. В этом году на нее выделят 3 млрд. гривен и еще столько же в следующем году.

Владимир Зеленский также акцентировал внимание на противодействии энергетическому кризису в Украине. Глава держиавы подчеркнул, что было запущено два дополнительных блока – на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен до конца ноября.

Кроме того, по словам президента, в нашу страну следует семь кораблей с углем, которого хватит до конца года. А при необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы обеспечить до завершения отопительного сезона.

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