Ведущий BBC News в прямом эфире сказал 'пенис' вместо 'часы'. Конфуз попал на видео

Ведущий BBC News Роджер Джонсон случайно обмолвился в прямом эфире. В вечерней программе North West Tonight журналист должен был представить сюжет о самых больших в мире часах с кукушкой, однако все пошло не по плану.

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Вместо слова "clock" – часы на английском, Джонсон сказал "cock", что означает мужской половой орган, пишет Metro. Ведущий сразу исправился, однако попавший на видео конфуз опубликовали в сети.

Программу Джонсон завершил без оговорок. Журналист говорил "коллекция часов", избегая нецензурных слов.

Это не первый раз, когда ведущий попадает в неудобную ситуацию. В марте прошлого года журналист был вынужден покинуть студию во время прямого эфира из-за внезапного включения пожарной сигнализации. А в 2022-м программу Джонсона сняли с трансляции из-за технического сбоя: обрушилась импровизированная подставка под экраном.

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