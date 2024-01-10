Лидер британских лейбористов Кейр Стармер с гордостью рассказал о двух сыновьях-подростках, забыв, что один из них – дочь. Видео

Британский юрист и политик, лидер Лейбористской партии Кейр Стармер во время интервью в прямом эфире на национальном телевидении трогательно высказался о своей семье. Поблагодарил жену и с гордостью рассказал о двух сыновьях. Впрочем, есть нюанс: у главы британской оппозиции – сын и дочь.

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Стармер старается скрывать наследников от публики, однако их пол обществу известен. В лейбористских кругах уже отреагировали на инцидент, заверив, что политик несколько перенервничал и случайно оговорился. Об этом пишет Daily Mail.

Так, ошибку сэр Кейр Стармер допустил в эфире Sky News. Рассказывая ведущему о семье, он поделился, что у него двое "еще относительно маленьких" детей – "мальчик, которому 15 лет" и "мальчик, которому 13". Впрочем, 13-летний "сын" политика – девочка. В сети это вызвало удивление, а кого-то просто рассмешило.

В партии Стармера сообщили, что тема семьи для него "деликатна", ведь он сильно обеспокоен, что потенциальные парламентские выборы 2024 года повлияют на его детей, которые сейчас имеют и так непростой подростковый период.

"Я хочу этой борьбы, единственное, что не дает мне спать по ночам, – это наши дети, потому что им 13 и 15 лет. Это сложный возраст, это повлияет на них. Мы не называем их имен на публике. Мы не фотографируемся с ними, и они ходят в местную школу. Я отчаянно пытаюсь защитить их таким образом, но я знаю, что это будет тяжело, и я очень волнуюсь по этому поводу", – прокомментировал лидер британской оппозиции.

Вместе с тем Стармер признается, что жена и дети – самая большая его поддержка и опора. Спутницу Викторию политик назвал "центральной частью всего процесса" своей политической деятельности.

"Вика, моя жена, фантастическая – она моя полная поддержка и партнер по этому делу... Я обязан ей всем. Абсолютно всем. Она ничего не делает публично, она просто хочет заниматься своей работой. Она работает в Национальной службе здравоохранения", – поделился политик с любовью.

Кейр Стармер в 2023 году приезжал в Украину. В частности, он побывал в Буче и Ирпене, заявив, что у украинцев всегда будет "непреклонная поддержка" его партии.

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