В сети показали, как в древнем искусстве изображали антихриста, демона и Сатану, и нашли схожесть с Путиным

В сети начали активно распространять изображение антихриста со старинной итальянской фрески XIV века, которая находится в бенедиктинском монастыре Помпоза. Такое внимание к произведению искусства появилось неспроста. Дело в том, что интернет-пользователи отметили невероятную схожесть рогатого существа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вскоре нашлись и другие картины аналогичных персонажей, на которых подобен кремлевский диктатор.

Фотографиями работ поделилась на личной странице в Instagram украинская актриса Елизавета Гриненко. Она опубликовала снимки древних картин и скульптур, изображающих дьявола, Сатану и демона Баала. "Кого же эти персонажи напоминают..." – иронично подписала украинка.

Что касается фрески с антихристом, то ее автор Витале да Болонья является ярким представителем болонской художественной школы 14 века. Ценителям искуссвта он известен прежде всего своим полиптихом в церкви святого Спасителя и фресками собора Санта-Мария деи Серви в Италии.

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Изображение рогатого противника Иисуса Христа, выдающего себя за Мессию, в исполнении Витале да Болонья – один из самых популярных образов антихриста.

Демон Балл – один из семи принцев ада. В "Адском словаре" – книге про иерархию демонов – он изображен с головами жабы и кота, а вместо ног имеет паучьи лапы. Самое интересное, что на него надета корона, поскольку он считался главным королем в подземном царстве. Действительно, кого-то напоминает.

Изображение Сатаны из фрески "Похорон Сатаны" (Собор Вероны, Италия, 14 век) также посчитали в сети весьма похожим на образ Путина.

А вот в российском городе Санкт-Петербург, в музее изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Эрмитаж" хранится бронзовая статуя дьявола 12 века. Выглядит она как собака с лицом человека. Лицо какого именно человека – видно невооруженным взглядом.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский художник Владимир Прокопенко в очередной раз потроллил президента России Владимира Путина, нарисовав его голым во время интимного занятия в туалете, как он производит вражескую технику.