В Польше телеведущая расхохоталась в прямом эфире, слушая включение репортера о семейной драме. Видео
Польская ведущая телеканала TVN24 Анна Сермак во время прямого эфира не смогла сдержать смех, отреагировав на семейный скандал, о котором рассказывал репортер. Суть ссоры заключалась в несовпадении политических взглядов супружеской пары.
Сермак в течение 20 секунд пыталась успокоиться и продолжить эфир, сообщает Антонина. Видео конфуза быстро распространилось в сети.
Журналист телеканала, который был на связи со студией, рассказал о необычной ситуации в польской семье. Дело в том, что между супругами возникла политическая дискуссия из-за местных выборов. Выпив лишнего, пара устроила настоящую драку. В результате этого главу семьи отправили в больницу, женщину же забрали в полицию.
Как оказалось впоследствии, мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения куриной костью, которую разъяренная жена достала из кастрюли с супом. Ранения на руке и голове оказались настолько серьезными, что потерпевшего пришлось зашивать.
Полиция проведет обыск дома супругов, чтобы изъять вещественное доказательство. По имеющимся данным, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за жестокое обращение с мужем, поэтому теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.
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