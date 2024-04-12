В Польше телеведущая расхохоталась в прямом эфире, слушая включение репортера о семейной драме. Видео

Польская ведущая телеканала TVN24 Анна Сермак во время прямого эфира не смогла сдержать смех, отреагировав на семейный скандал, о котором рассказывал репортер. Суть ссоры заключалась в несовпадении политических взглядов супружеской пары.

Сермак в течение 20 секунд пыталась успокоиться и продолжить эфир, сообщает Антонина. Видео конфуза быстро распространилось в сети.

Журналист телеканала, который был на связи со студией, рассказал о необычной ситуации в польской семье. Дело в том, что между супругами возникла политическая дискуссия из-за местных выборов. Выпив лишнего, пара устроила настоящую драку. В результате этого главу семьи отправили в больницу, женщину же забрали в полицию.

Как оказалось впоследствии, мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения куриной костью, которую разъяренная жена достала из кастрюли с супом. Ранения на руке и голове оказались настолько серьезными, что потерпевшего пришлось зашивать.

Полиция проведет обыск дома супругов, чтобы изъять вещественное доказательство. По имеющимся данным, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за жестокое обращение с мужем, поэтому теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как дубляжная пародия на предательницу Повалий разорвала сеть: "Тая, ты дура?"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!