В Британии на улице подобрали кошку, похожую на Ленина. Фото
Сотрудники британского Королевского общества по предотвращению жесткого обращения с животными (RSPCA) подобрали на улице бездомную кошку, которая похожа на советского революционера и "вождя мирового пролетариата" Владимира Ленина. Животному три года, ее назвали Павлова.
В январе текущего года кошку забрало отделение RSPCA в Северо-Западном и Южном Хартфордшире в Миддлсексе. Местная семья кормила Павлову и даже соорудила для нее укрытие из деревянного ящика, где она могла спать. Но после того, как узнала, что животное бросили соседи, передала его зоозащитникам.
Отмечается, что Павлова была очень голодна и вылизывала тарелку дочиста.
Теперь в организации надеются, что эффектные "усы" кошки, похожие по стилю на козлиную бородку большевистского политика Владимира Ульянова, более известного как Ленин, помогут ей найти свой дом навсегда.
Также в организации подчеркнули, что сравнивают животное с бывшим советским лидером не только из-за внешности. Павлова довольно нервна и шипит на благотворительных работников, как и Ленин, который был известен своим вспыльчивым характером.
"Она была очень робкой, когда приехала, и ей нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к нам и питомнику. Она действительно красивая кошка, но ей нужен особый дом с владельцами. Павлова очень яркая, у нее самая красивая черно-белая шерсть, великолепные отметины и самые невероятные мышиные и козлиные уши!" – добавила сотрудник отдела защиты животных Трейси Димер.
Отметим, RSPCA – это старейшая благотворительная организация, которая первой ввела закон о защите животных и много работает, чтобы они могли жить без боли и страданий. Организация повышает стандарты ухода и осведомленности об этих проблемах.
Кроме того, путем расследований и судебных преследований ее участники противостоят тем, кто преднамеренно причиняет вред животным, а офицеры борются с пренебрежением и жестокостью на всех уровнях, стремясь искоренить жестокое обращение с братьями нашими меньшими.
Как сообщал OBOZREVATEL, есть пять опасных комнатных растений, которые могут вызвать рвоту и тремор у животных.