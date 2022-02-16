Вызывают рвоту и тремор. Топ-5 самых опасных для домашних животных растений

Некоторые комнатные растения могут быть токсичными для домашних животных. Их присутствие в доме способно вызвать у питомцев рвоту и тремор. В частности, речь идет о кошках и собаках.

Как пишет Еxpress, по словам экспертов Flowercard, опасными для здоровья животных являются алоэ вера, тюльпаны, лилия мира и нефритовые растения.

Тюльпаны содержат гликозиды, которые есть во всех цветах семейства лилейных. А самой токсичной частью растения является луковица, и после употребления в пищу (что часто бывает у животных) она способна вызвать такие симптомы, как рвота и гиперсаливация.

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Также хозяева любят украшать свой дом лилией мира. Однако растение с большими белыми цветками могут раздражать рот питомцев.

Алоэ вера тоже пользуется популярностью, но если его съест животное, то может страдать от тремора и рвоты. Все потому, что этот цветок содержит антрахиноновые гликозиды, которые метаболизируются кишечными бактериями с образованием соединений, увеличивающих количество слизи в толстой кишке.

Опасным для здоровья кошек и собак являются и подвиды нефритового дерева– толстянка овальная и замиокулькас. Их токсины могут вызывать такие симптомы, как боли в животе и рвота.

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