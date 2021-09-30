В аэропорту Нидерландов будут работать десятки свиней

Руководство нидерландского аэропорта Схипхола наняли свиней, которые должны обеспечивать безопасные полеты. Эксперимент заключается в том, что животные будут съедать сахарную свеклу возле взлетно-посадочных полос, поскольку она привлекает птиц к этому месту.

Двадцать свиней поселят на территории, которую используют для сельскохозяйственных целей, на шесть недель, пишет The Telegraph. Животные будут съедать сахарную свеклу, чтобы птицы перестали прилетать туда.

Чиновники надеются, что парнокопытные не только будут работать, поедая остатки урожая сахарной свеклы, но и станут отпугивать гусей и разных птиц от этого места.

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"Гуси несут серьезный риск для безопасности полетов из-за своего размера и полета стаями. Даже один гусь может нанести немалый вред самолету", – сообщило руководство.

Специальным радаром, администрация сравнит активность птиц на проблемном участке и вскоре сделает выводы, насколько эффективен эксперимент.

Отмечается, что ежегодно происходят тысячи столкновений. Так, в 2019 году с перевозчиком авиакомпании KLM птицы столкнулись 6,6 раз.

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