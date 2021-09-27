Украина потроллила Россию в Twitter из-за поста про Крым. Фото
Официальный аккаунт Украины в Twitter потроллил пост России об оккупированном ею Крыме. Агрессору предложили убраться из полуострова.
В российском аккаунте были опубликованы фотографии осеннего Крыма. Украина ответила словами благодарности за продвижение украинских регионов.
"Продвигать украинские регионы – это хорошо, но убраться из них – еще лучше", – сказано в публикации официального аккаунта Украины.
Отметим, что это не первый случай троллинга по поводу оккупированного Россией Крыма. Так, украинский поэт Даниил Гайдамаха ("Чернобровый") опубликовал ролик в соцсетях, в котором подшутил над россиянами на тему оккупации Крыма.
На видео он в роли пилота самолета украинской авиакомпании Windrose провел "информирование" пассажиров о поведении на борту якобы во время полета над полуостровом, предложив во время пролета воссоединиться с "родной гаванью".
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте возле работы и мест жительства российских дипломатов развесили наклейки, на которых те якобы признают, что Крым – это Украина.