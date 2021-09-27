Украина потроллила Россию в Twitter из-за поста про Крым. Фото

Официальный аккаунт Украины в Twitter потроллил пост России об оккупированном ею Крыме. Агрессору предложили убраться из полуострова.

В российском аккаунте были опубликованы фотографии осеннего Крыма. Украина ответила словами благодарности за продвижение украинских регионов.

"Продвигать украинские регионы – это хорошо, но убраться из них – еще лучше", – сказано в публикации официального аккаунта Украины.

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Отметим, что это не первый случай троллинга по поводу оккупированного Россией Крыма. Так, украинский поэт Даниил Гайдамаха ("Чернобровый") опубликовал ролик в соцсетях, в котором подшутил над россиянами на тему оккупации Крыма.

На видео он в роли пилота самолета украинской авиакомпании Windrose провел "информирование" пассажиров о поведении на борту якобы во время полета над полуостровом, предложив во время пролета воссоединиться с "родной гаванью".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте возле работы и мест жительства российских дипломатов развесили наклейки, на которых те якобы признают, что Крым – это Украина.