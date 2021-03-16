Российских дипломатов потроллили плакатами о признании Крыма украинским. Фото

В ночь на 16 марта возле мест работы и жительства российских дипломатов в Украине появились плакаты, на которых они якобы признают, что временно оккупированный Крым – не территория страны-агрессора.

Соответствующие фотографии обнародовал на личном Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что троллинг представителей оккупантов разместили даже у посольства России в Киеве.

"Веселая была сегодня ночь у российских дипломатов. В ночь с 15 на 16 марта дипломаты РФ, которые находятся в Украине (а по совместительству кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС и ФСБ РФ) появились на печатных плакатах, где "от первого лица" признали факт незаконной оккупации Россией АР Крым", – написал Цаплиенко.

Журналист также отметил, что на автомобилях россиян появились наклейки с украинским трезубцем. Кроме того, он добавил, что обличительные плакаты преступных действий Российской Федерации по отношению к Крымскому полуострову были размещены и у дипломатических представительств таких стран, как Кыргызская Республика, Таджикистан, Молдова, Германия, Франция, Армения, США, Великобритания, Беларусь и Казахстан.

"Изысканный троллинг – это хороший способ напомнить миру лицо агрессора", – подытожил Цаплиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля в Киеве Служба безопасности Украины разместила на биллборде у посольства Российской Федерации на Воздухофлотском проспекте баннер с надписью "Крым – это Украина".