10 курьезных фото из "параллельной вселенной", которые озадачили сеть

Некоторые вещи стали уже настолько привычными и "консервативными", что их любое изменение не остается незамеченным. К примеру, экстерьер популярных во всем мире заведений, дизайн продукции знаменитых брендов и даже дорожные знаки – их вид редко меняется, поэтому "нововведения" вызывают удивление.

OBOZREVATEL собрал 10 самых забавных случаев из "параллельной вселенной", которые вызвали недоумение в интернете. Авторами фотографий являются пользователи развлекательного американского портала-соцсети Reddit (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кофейня Starbucks "замаскировалась" в Дубае (ОАЕ):

Видео дня

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s тоже умеют удивлять:

А вот это заведение мексиканской кухни Taco Bell выглядит как будто дом бабушки и дедушки:

KFC, главные конкуренты McDonald’s, внезапно поменяли узнаваемый красный цвет:

Фирменный мед от автомобильной корпорации Subaru, собранный на территории одного из их салонов. Выглядит так, как будто сделан в реальности, где Subaru – небольшая семейная фирма по продаже нектара.

Логотип Apple Store, который более похож на настоящее яблоко, чем традиционный белый вариант:

Вот банка из-под Coca-Cola цвета школьного автобуса:

Школьный автобус цвета банки из-под колы:

Путаница цветов продолжается:

А этот знак подает неоднозначные сигналы:

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото 10 удивительных фотоиллюзий, которые запутали пользователей сети, а также 5 примеров работ горе-дизайнеров, способных вывести из себя.