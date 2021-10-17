10 курьезных фото из "параллельной вселенной", которые озадачили сеть

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Приколы
3 минуты
161
Подборка забавных фото

Некоторые вещи стали уже настолько привычными и "консервативными", что их любое изменение не остается незамеченным. К примеру, экстерьер популярных во всем мире заведений, дизайн продукции знаменитых брендов и даже дорожные знаки – их вид редко меняется, поэтому "нововведения" вызывают удивление.

OBOZREVATEL собрал 10 самых забавных случаев из "параллельной вселенной", которые вызвали недоумение в интернете. Авторами фотографий являются пользователи развлекательного американского портала-соцсети Reddit (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

  • Кофейня Starbucks "замаскировалась" в Дубае (ОАЕ):

Необычный Starbucks
Видео дня

  • Рестораны сети быстрого питания McDonald’s тоже умеют удивлять:

McDonald’s как будто из "Игры престолов"
Розовый "Барби-McDonald’s"

  • А вот это заведение мексиканской кухни Taco Bell выглядит как будто дом бабушки и дедушки:

Taco Bell

  • KFC, главные конкуренты McDonald’s, внезапно поменяли узнаваемый красный цвет:

Зеленое заведение KFC

  • Фирменный мед от автомобильной корпорации Subaru, собранный на территории одного из их салонов. Выглядит так, как будто сделан в реальности, где Subaru – небольшая семейная фирма по продаже нектара.

Мед от Subaru

  • Логотип Apple Store, который более похож на настоящее яблоко, чем традиционный белый вариант:

Наконец-то созрело

  • Вот банка из-под Coca-Cola цвета школьного автобуса:

Желтая Coca-Cola

  • Школьный автобус цвета банки из-под колы:

Красный школьный автобус

  • Путаница цветов продолжается:

Дорожный знак внезапно "обновился"

  • А этот знак подает неоднозначные сигналы:

Надпись "Старт" на знаке "Стоп"

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото 10 удивительных фотоиллюзий, которые запутали пользователей сети, а также 5 примеров работ горе-дизайнеров, способных вывести из себя.

курьезыприколкурьезфотографии