10 курьезных фото из "параллельной вселенной", которые озадачили сеть
Некоторые вещи стали уже настолько привычными и "консервативными", что их любое изменение не остается незамеченным. К примеру, экстерьер популярных во всем мире заведений, дизайн продукции знаменитых брендов и даже дорожные знаки – их вид редко меняется, поэтому "нововведения" вызывают удивление.
OBOZREVATEL собрал 10 самых забавных случаев из "параллельной вселенной", которые вызвали недоумение в интернете. Авторами фотографий являются пользователи развлекательного американского портала-соцсети Reddit (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Кофейня Starbucks "замаскировалась" в Дубае (ОАЕ):
Рестораны сети быстрого питания McDonald’s тоже умеют удивлять:
А вот это заведение мексиканской кухни Taco Bell выглядит как будто дом бабушки и дедушки:
KFC, главные конкуренты McDonald’s, внезапно поменяли узнаваемый красный цвет:
Фирменный мед от автомобильной корпорации Subaru, собранный на территории одного из их салонов. Выглядит так, как будто сделан в реальности, где Subaru – небольшая семейная фирма по продаже нектара.
Логотип Apple Store, который более похож на настоящее яблоко, чем традиционный белый вариант:
Вот банка из-под Coca-Cola цвета школьного автобуса:
Школьный автобус цвета банки из-под колы:
Путаница цветов продолжается:
А этот знак подает неоднозначные сигналы:
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