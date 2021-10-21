Телеканал показал порно в эфире прогноза погоды. Видео курьеза

Вашингтонский телеканал случайно показал порно в прямом эфире. Пикантный ролик демонстрировался на одном из экранов во время прогноза погоды.

Инцидент произошел на KREM News. Как передает Daily Star, некоторых телезрителей ошибка рассмешила, но некоторые стали присылать вещателю жалобы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Представители американского канала уже извинились перед своей аудиторией во время выпуска новостей.

Интересно, что в ходе курьезного прогноза погоды ни ведущая новостей Коди Проктор, ни метеоролог Мишель Босс не обращали на ролик с рейтингом 18+ никакого внимания.

Видео дня

Женщины вели себя так, как будто ничего странного не происходило – вероятно, они не могли видеть порнографическое видео на одном из экранов в студии.

"Как долго это продлится?" – спрашивала ведущая, имея ввиду теплую погоду в штате.

На экране тем временем над плечом метеоролога демонстрировались обнаженные люди. "Это не может длиться вечно, но может продолжаться по крайней мере до начала недели", – ответила Босс на вопрос.

"И похоже, что мы получим несколько дополнительных дней хорошей погоды после мягких выходных и великолепных температур", – продолжила она.

В KREM извинились несколько часов спустя, заявив: "В первой части шоу было показано неподходящее видео. Мы усердно работаем над тем, чтобы подобное не повторилось".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Илкли (Йоркшир, Англия) неизвестные покрасили три машины в ярко-розовый цвет и наклеили рекламу сайта для взрослых. Автомобильные средства несколько дней ездили по городу, паркуясь у начальных школ.