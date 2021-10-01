В Англии машины с логотипом PornHub припарковались под окнами начальной школы. Фото курьеза

В городе Илкли, Йоркшир, неизвестные покрасили три машины в ярко-розовый цвет и наклеили рекламу сайта для взрослых. Автомобильные средства несколько дней ездили по городу, паркуясь у начальных школ.

Об этом журналистам Daily Mail рассказали местные жители, которых возмутила ситуация. Горожанам показалось, что известный сайт с порнографическим содержанием организовал такую рекламную кампанию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Наклейки на заднем стекле автомобилей содержали надпись "Porn Hub casting car", что дословно означает "машина для кастинга в Porn Hub". Больше всего в этой ситуации поражает то, что водители парковались возле мест скопления детей.

Видео дня

"Пожалуйста, паркуйтесь в другом месте. Это неуместно, поскольку здесь часто ходят дети", – сказано в письме, которое одна из жительниц хотела прилепить на капот, но не успела. Машины исчезли из города раньше, чем люди начали бунтовать.

Представители сайта для взрослых заверили СМИ, что не имеют никакого отношения к этому инциденту. Их компания не занимается рекламой на розовых автомобилях, окрашенных аэрозолями.

Примечательно, что подобные наклейки не редкость на стекле машин по всему миру. Даже на украинских сайтах надписи "Porn Hub casting car" является хитом продаж. Ее цена составляет 50 гривен.

Также OBOZREVATEL рассказывал о том, что две обезьяны занялись оральным сексом на глазах у детей.