'Скоро вже контрнаступ': комик Великий в образе Зеленского рассмешил пародией на хит о Пасхе. Видео

Популярный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал фанов новой талантливой пародией на пасхальное обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу. Юморист в образе гаранта перепел хит маленького украинца Матвея "Скоро вже буде паска", который завирусился в TikTok.

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В своей версии комик несколько изменил текст песни и спел от лица президента о том, что "скоро вже контрнаступ". Соответствующий ролик актер разместил на своем YouTube-канале и уже собрал десятки тысяч восхищенных отзывов. Зрители в шутку пишут, что Великий похож на Зеленского больше, чем сам Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Скоро вже контрнаступ. Наш наступ. Ми готуємо наступ. Контрнаступ. І скоро зробимо з вас: сардельки, шашличок, ковбаску. Ми готуємо наступ, щоб не залишилось вас тут. Краще зваліть, будь ласка. Вже до вас вирушають: Леопарди, Абрамси, Хаймарси", – спел "Зеленский".

Великий для этого видео также перевоплотился в некоторых известных личностей: Бориса Джонсона, Валерия Залужного, Александра Поворознюка и Алексея Арестовича.

Так, например, "Поворознюк", который славится своими прямолинейными высказываниями, обратился к оккупантам: "Якщо не звалите в рашку, буде вам, с*ка, тяжко. Посадимо всіх на пляшку".

Зрители остались в восторге от такого талантливого перевоплощения.

"Это шедевр! Гениально", "Я в какой-то момент подумала, что это и есть Зеленский. Ну очень похож", "Юрий – вы талант!", "С таким чувством юмора мы точно непобедимы", – оставляли комментаторы.

Напомним, о 5-летнем Матвее из семьи фермеров в Черкасской области несколько недель назад узнало все украинское TikTok-сообщество. Трогательная реклама мясных изделий на Пасху из уст маленького украинца даже стала хитом, над которым поработали известные Мюсли UA. Родители мальчика и сам Интернет-звезда дали OBOZREVATEL свое первое эксклюзивное интервью.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Великий высмеял продюсера Иосифа Пригожина, якобы пришедшего на передачу к пропагандисту Борису Корчевникову, чтобы оправдаться за скандальный разговор с олигархом-миллиардером Фархадом Ахмедовым.

Также комик записал уморительную пародию на позорное интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Посмотреть ее – можно в нашем материале.

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