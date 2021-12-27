Сколько лошадей на фото? Новая оптическая иллюзия разделила интернет

Пользователи сети снова ломают голову над новой оптической иллюзией, пытаясь вычислить точное количество лошадей на картинке. Сложность состоит в том, что бело-коричневые животные стоят на фоне заснеженных гор и сливаются с ними.

Впервые загадку опубликовали на американском детском сайте Kids Environment Kids Health, спросив, сколько лошадей есть на картинке. Однако мнения пользователей разделились, поэтому администраторам пришлось поститься ответ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что авторы картинки видят там 7 скакунов, многие другие зрители смогли найти только 5.

Тем, кто хочет проверить свою внимательность, советуют лучше сконцентрироваться и подольше посмотреть на рисунок. Таким образом, с каждой секундой контур лошадей будет вырисовываться четче.

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Сначала можно легко различить тело, голову и хвост нескольких животных, которые нарисованы поближе, однако за ними есть маленькие жеребцы, которых трудно заметить на фоне заснеженных гор.

Автор картины – Бев Дулитл, которую называют "мастером камуфляжного искусства", из-за ее неоднозначных акварельных картин. Работы художницы наполнены оптическими иллюзиями, символизмом, а изображенные на картинах животные сливаются с окружающим пейзажем.

Интересно, что сам автор заявляла, что лошадей на изображении действительно всего 5. Это указывает на ее фантастическую способность запутать людей, а также на то, что человеческий мозг уникален и каждый может видеть одну и ту же вещь по-разному.

Ранее OBOZREVATEL писал и о других противоречивых картинках, опубликованных на этом же портале, которые озадачили пользователей сети. Например, посетителей сайта попросили рассказать, сколько людей они видят на картинке.

Правильный ответ можно найти в материале.